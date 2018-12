Manovra, via libera alla proroga di un anno per formazione 4.0

Via libera della commissione Bilancio ad un emendamento riformulato del M5S che proroga di un anno le agevolazioni fiscali per la “formazione 4.0” per le imprese. Entro un limite massimo di spesa annuale di 300mila euro scatta un credito d’imposta del 50% per le piccole imprese e del 40% nei confronti delle medie aziende. Per le grandi imprese l’agevolazione è del 30% nel limite massimo di spese annuali di 200mila euro.

GUARDA IL VIDEO - Manovra: medici privati a tempo per coprire i vuoti di organico negli ospedali

Beni strumentali fuori dal reddito d'impresa con lo sconto

Ma le misure per le imprese non finiscono qui. SI riaprono i termini per l’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale. La misura, approvata in commissione Bilancio alla nanovra e caldeggiata dalla Lega, consente all’imprenditore di assoggettare a imposta sostitutiva le esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili strumentali - posseduti alla data del 31 ottobre 2018 - realizzate dal 1º gennaio 2019 al 31 maggio del prossimo anno. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2019. L’imposta sostitutiva, secondo le regole fissate nel 2015 dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 208 articolo 1 comma 121), sarà dovuta in due rate entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

GUARDA IL VIDEO - Manovra, taglio delle pensioni d'oro: è stallo, la partita si può riaprire in aula

Si allenta la stretta sugli acquisti Pa

Niente mercato elettronico per acquisti di beni e servizi fino a 5mila euro: si allenta la stretta per la pubblica amministrazione. Lo prevede un altro emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. Il tetto precedente era fissato a mille euro. È passato inoltre un emendamento Pd che autorizza nuove assunzioni nell’ambito della creazione della “centrale” per la progettazione delle opere pubbliche,

I tempi si allungano

Questa mattina il lavoro in commissione è andato a rilento e dunque è ulteriormente slittato l’approdo in Aula della manovra, adesso fissato alle 20 di domani sera. Intanto il ministro dell’Economia Giovanni Tria potrebbe intervenire stasera in commissione dopo la richiesta di chiarimenti delle opposizioni alla luce della trattativa con la Commissione europea che potrebbe portare ad una revisione dei saldi. Ma al suo posto potrebbe presentarsi anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

© Riproduzione riservata