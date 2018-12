Giorgetti a Radio 24: «Comprendiamo grido di dolore degli imprenditori sulle infrastrutture»

«Ci sono due questioni aperte con le associazioni che hanno manifestato a Torino: la prima è legata alle infrastrutture, la seconda all’Europa; la terza è quella legata a pensioni e reddito di cittadinanza, cose che io non metto in discussione perché facevano parte delle promesse. Che piaccia o no è giusto rispettare il mandato elettorale e portarle avanti». Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervenuto a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24.

Per quanto riguarda la manifestazione di lunedì a Torino, «non c’è nessuno scontro, come spesso accade specialmente in coincidenza delle manovre economiche ci sono interessi differenti e legittimi e visioni diverse. Ciascuno tira acqua al proprio mulino. Certo, non è condivisa dagli imprenditori la scelta del governo di andare a destinare una parte importante di risorse in funzione di equità sociale. Bisognerà capire – ha aggiunto Giorgetti- se questo diventa un fenomeno politico, ma in passato hanno già provato a fare politica partendo dalle associazioni, senza successo».

Dobbiamo trovare il sistema per realizzare le infrastrutture

«Sulle infrastrutture – ha aggiunto Giorgetti - faccio notare che nella manovra sono stati messi tantissimi soldi. Dobbiamo trovare il sistema per realizzare queste opere, rivedendo il codice degli appalti e rivedendo anche le riserve politiche che pure ci sono. Il grido di dolore degli imprenditori sulle infrastrutture lo comprendiamo bene, anche lo stesso presidente Conte sta lavorando per rivedere la disciplina del precedente governo su questo tema».

Reddito e pensioni costeranno meno del previsto

Quanto alla trattativa con l’Europa per evitare l’avvio di una procedura di infrazione, Giorgetti ha ricordato che «in politica il compromesso si trova sempre, noi abbiamo chiesto le elaborazioni di tipo quantitativo sull’applicazione di quota 100 e reddito di cittadinanza a partire da marzo. In base a queste rielaborazioni pensiamo che l’impatto possa ridursi, anche in maniera significativa. Non so se arriveremo a togliere 2 miliardi a ciascun provvedimento, ma magari arriviamo a cifre vicine a queste. Appena troveremo la sintesi, presenteremo un emendamento alla legge di bilancio al Senato, e in quella fase entro il 19 dicembre la nostra risposta dovrà essere definita. Quindi entro la settimana prossima».

I numeri non possono contraddire il rapporto con gli elettori

«Sul confronto con l’Europa, partiamo da un principio - ha continuato il sottosegretario leghista -: se io ritengo che il 3% è stupido allora non posso arroccarmi sul 2,4%. In ogni caso quali che saranno i numeri che verranno fuori, non potranno contraddire il rapporto fiduciario con gli elettori. Un rapporto basato su reddito di cittadinanza e quota 100».

Italia ed Europa faranno di tutto per evitare procedura di infrazione

Giorgetti ha ricordato che «Di Maio e Salvini hanno dato mandato al presidente Giuseppe Conte perché negozi con Bruxelles, a condizione di non tradire le promesse con cui ci siamo candidati. Tutti dovranno assumersi una dose di responsabilità per il bene del paese. La procedura di infrazione non è un bene per il paese; sia l’Italia che l'Europa devono fare di tutto per evitarlo».

