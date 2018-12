Alitalia: chi è Discepolo, il neo commissario esperto di risanamenti

Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha appena nominato Daniele Discepolo nuovo commissario straordinario di Alitalia in sostituzione del dimissionario Luigi Gubitosi che andrà in Tim come amministratore delegato. Discepolo, avvocato esperto in risanamenti aziendali - nel 2010 commissario per la compagnia charter Livingston ceduta poi a Toto e anche di Valtur oltre che ex del cda di Mps - affiancherà i due commissari, Stefano Paleari e Enrico Laghi, nella fase cruciale dell'ex compagnia di bandiera provando a traghettarla verso la creazione di una nuova società aperta a Fs, Mef e ad altri vettori aerei. Intanto Alitalia - fa sapere Paleari - chiuderà il 2018 con un fatturato oltre i 3 miliardi

«È un professionista con grande esperienza nel settore delle procedure concorsuali e del risanamento aziendale», spiega la nota del Mise. Che aggiunge che come già avvenuto nel maggio 2017, all’apertura dell'amministrazione straordinaria della compagnia aerea Alitalia, quando fu deciso di derogare alle regole procedimentali allora vigenti per la nomina dei commissari straordinari, «si è deciso anche in questa occasione di affrettare il più possibile i tempi, al fine di procedere celermente alla sostituzione di Gubitosi e alla luce della delicatissima fase della procedura di cessione dei complessi aziendali della società». L’obiettivo infatti è creare una nuova società partecipata dal Mef che dovrebbe convertire in azioni una parte del prestito ponte: le Ferrovie - che hanno inviato una offerta vincolante - stanno portando avanti la trattativa con Delta, Easyjet e Lufthansa. Ma anche in queste ore continuano i contatti con altri vettori.

Nato il 20 luglio del 1947 si è laureato in Giurisprudenza, a Pisa, il 30 ottobre 1969 con il massimo dei voti, in Diritto Pubblico. Dal sito del suo studio legale si possono leggere i tanti incarichi attuali e le sue esperienze nel risanamento di aziende. Come nel caso della Livingston, la compagnia aerea attiva nel settore dei voli charter di cui è stato commissario straordinario su nomina del Mise e la cui procedura si è conclusa positivamente con la cessione della Società al Gruppo Toto. Attualmente tra le varie cariche è membro del cda di Immsi - holding della famiglia Colaninno - di cui è anche vice presidente. Discepolo è stato anche consigliere di amministrazione di Manucor ed è membro del cda della banca Credito di Romagna e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ciano Trading & Services, nonché Presidente dell’organismo di vigilanza di Esaote e di Argenta. In passato è stato anche membro del cda di Mips e di Piaggio.

Il commissario Stefano Paleari annuncia intanto che Alitalia «chiuderà il 2018 con un fatturato per la prima volta abbondantemente superiore ai 3 miliardi di euro» precisando che «era un obiettivo che avevamo 6 mesi fa e sarà certamente raggiunto». Alitalia ha chiuso i primi 11 mesi dell'anno con ricavi da passeggeri in crescita del 7,1%. Solo a novembre i ricavi passeggeri sono cresciuti dell'8,2% ad un tasso superiore ai mesi precedenti. Anche i ricavi da attività cargo sono cresciuti del 18% a novembre e del 10% nei primi 11 mesi. Il numero dei passeggeri ha segnato a novembre un aumento del 4,6%, di cui +6,2% sui voli

intercontinentali. Nei primi 11 mesi i passeggeri sono stati quasi 20 milioni con un +0,8 %, di cui più del 7,5% sull'intercontinentale.

