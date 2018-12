Bonus asilo, pensione, Naspi e Cud: tutti i nuovi servizi sull’app Inps Mobile

Controllare il cedolino della pensione il primo del mese sullo smartphone scaricandolo dall’App Inps Mobile ormai non fa (quasi) più notizia. Mediamente, nell’ultimo anno, lo hanno fatto oltre 200mila utenti. Mentre più del doppio ha controllato sul mini schermo il proprio estratto conto contributivo. La novità è che dal prossimo febbraio 19 milioni di pensionati o beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito potranno scaricare dall’app anche il proprio Cud, verificare mese dopo mese gli accrediti della Naspi, persino verificare se il datore di lavoro è in regola o meno con i versamenti contributivi tramite UniEmens. Mentre già da tempo si può chiedere e ottenere il bonus bebè.

L’utilizzo dei servizi digitali dell’Istituto di previdenza sui telefonini si sta diffondendo assai più velocemente rispetto ai tablet o i computer. E non sarà un caso, visto che l’Italia con un tasso di penetrazione della telefonia mobile all’83% (sono più di 49 milioni gli italiani con in tasca il cellulare) si colloca in vetta alla classifica dei paesi dove il cellulare è utilizzato ovunque, quasi continuamente, dall’adolescenza all’avanzata senescenza.

Per questo Inps, sulla frontiera dei servizi digitali, va avanti come un treno. Oggi il presidente Tito Boeri ha presentato le ultime novità in arrivo e che si aggiungeranno alla trentina di servizi già in funzione. Presto alle tre app già distribuite su Store Apple e Android se ne aggiungeranno altre tre: per gli «Artigiani e Commercianti», i «Dipendenti INPS» e per coloro che hanno ottenuto una delle diverse «Prestazioni Occasionali».

Entro il primo trimestre dell’anno prossimo, per esempio dovrebbe entrare in funzione il servizio che permette di prenotare un appuntamento in una sede territoriale per una consulenza o una richiesta di prestazione particolare. Una soluzione che consentirà, in prospettiva, di ridurre il più possibile le file agli sportelli Inps, dietro i quali c’è sempre meno personale, visto che l’Istituto oggi è mandato avanti da circa 28mila dipendenti, quasi il 15% in meno rispetto all’organico di sei anni fa. «L’obiettivo - ha spiegato il presidente dell'Inps, Tito Boeri illustrando le nuove Applicazioni Mobile dei servizi dell’Inps - è dare servizi anche a coloro che non hanno accesso al computer ma comunque usano il cellulare, con un sistema semplice e accessibile».



L’Inps è l'unico Istituto in Europa che ha dematerializzato tutti i suoi servizi, e dopo il lancio del calcolatore “La mia pensione futura” e del modello per l’acquisto dei voucher telematici l’utenza è andata crescendo di mese in mese. Lo si è visto con il lancio, negli ultimi due anni, di strumenti si flessibilità in uscita dal mercato del lavoro come l’Ape e lo si vedrà ancor di più - almeno questa è l’attesa dei vertici dell’Istituto - con “quota 100”. Prima di decidere se optare per un ritiro anticipato è bene sapere che pensione si prenderà, se non ci si trova in condizioni di necessità, e i servizi digitali Inps offrono un accesso abbastanza semplificato per ogni tipo di interrogazione personalizzata.

