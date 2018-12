Manovra, dal taglio delle accise sulla birra risparmio di 6 milioni per i consumatori

«Con il taglio delle accise ci sarà dal 1° gennaio un minor costo per i consumatori pari a 6 milioni di euro l’anno». Michele Cason, presidente di Assobirra, spiega con queste parole i vantaggi economici in arrivo per gli appassionati della birra grazie alla misura prevista dalla manovra in discussione alla Camera. Un provvedimento che potrebbe dare nuovo slancio a un settore che negli ultimi anni ha avuto un incremento costante: nel terzo trimestre 2018 la birra immessa al consumo è cresciuta del 4% annuo, con un fatturato per le aziende che in media ha segnato un +5%.



Sconto su accisa e per i microbirrifici

Un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio della Camera prevede un taglio di un centesimo dell’accisa sulla birra: l'accisa sarà non a 3 euro ma a 2,99 ad ettolitro. Con lo stesso emendamento si taglia anche del 40% l’accisa per i micro-birrifici che hanno una produzione fino a 10mila ettolitri, come i birrifici artigianali. Ora il testo dovrà passare per il Senato e se verrà approvato definitivamente dal parlamento entrerà in vigore dal 1° gennaio.

Michele Cason, presidente di Assobirra

Il comparto della birra in Italia

Assobirra rappresenta il cuore della filiera italiana della birra e riunisce dal 1907 le principali aziende che producono e commercializzano birra e malto in Italia. Le realtà associate - 40 birrifici di grandi, medie e piccole dimensioni insieme a 2 malterie - coprono più del 90% della produzione di birra nazionale e rappresentano il 71% di birra immessa al consumo nel Paese, dando lavoro direttamente e con l'indotto a circa 140.000 persone. «In Italia il consumo pro capite di birra è ancora basso rispetto ad altri paesi. Ci sono ancora margini per crescere – spiega Cason – per questo il taglio delle accise è un segnale politico importante».

