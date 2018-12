Strage in discoteca: identificato il minore che ha spruzzato spray

È stato individuato ed identificato il minorenne che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre avrebbe spruzzato uno spray urticante all'interno della discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo, in provincia di Ancona, provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Oltre 100 i feriti, di cui 7 ancora ricoverati in codice rosso. Secondo quanto si apprende, il ragazzino - che è residente nella provincia - è stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei Minorenni. Sull’altro fronte dell’inchiesta - quella che ipotizza il reato di omicidio colposo plurimo per i gestori, che avrebbero violato le norme di sicurezza, a partire dai troppi biglietti venduti in rapporto alla capienza del locale - indaga la procura di Ancona.

ASCOLTA L’AUDIO /Non solo Sfera Ebbasta, i precedenti di spray urticanti ai concerti

ASCOLTA L’AUDIO / Concerto Sfera Ebbasta, indagine su due fronti per la tragedia di Corinaldo

ASCOLTA L’AUDIO /Tragedia al concerto di Sfera, il sindaco di Corinaldo: «Situazione indescrivibile»

Intanto, nella notte di sabato 8 dicembre due discoteche del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, sono state poste sotto sequestro mentre erano in corso due spettacoli di dj. In entrambi i casi i carabinieri hanno riscontrato la presenza di centinaia di persone in più del consentito, oltre ad altre violazioni. Ai titolari sono state elevate sanzioni per 18mila euro.

Salvini: chi ha sbagliato paghi. Mattarella: non si può morire così

«In sala c’erano 469 posti e sono stati venduti circa 1.300 biglietti, se qualcuno ha sbagliato deve pagare» ha detto ieri il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivato ad Ancona insieme con il premier Giuseppe Conte per una riunione con il comitato di sicurezza e per visitare i feriti in ospedale. Ma secondo uno dei tre gestori, Marco Cecchini, nel locale le persone «non arrivavano a mille». Una questione che dovrà essere chiarita dall’inchiesta condotta e dalla Procura di Ancona e da quella minorile. Cordoglio anche da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Non si può morire così», ha detto, «si dovrà fare piena luce sull’accaduto», «i cittadini hanno diritto alla sicurezza ovunque».

Lo spray e poi il panico

Nel locale, molto grande, c'erano almeno un migliaio di persone, arrivate per ascoltare un concerto di Sfera Ebbasta, trapper popolare tra i giovanissimi.

Mentre i ragazzi ballano in attesa di un dj set del loro idolo, dopo mezzanotte qualcuno spruzza spray

al peperoncino, si scatena un fuggi fuggi generale, i giovani si accalcano su uno scivolo all’uscita posteriore del locale, una balaustra laterale crolla e in tanti cadono in un piccolo fossato. Un volo di pochi metri, qualcuno dice addirittura solo uno, ma sufficiente perché sei persone muoiano schiacciate o soffocate. In segno di rispetto per le vittime, sui social il rapper ha fatto sapere di avere annullato tutti gli impegni promozionali e gli instore in calendario per i prossimi giorni.

GUARDA IL VIDEO: Tragedia in discoteca, 6 morti e oltre 100 feriti

Il tragico bilancio

Le vittime sono cinque adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, tre ragazze e due ragazzi - Asia Nasoni, Daniele Pongetti, Emma Fabini, di Senigallia, Benedetta Vitali, di Fano, Mattia Orlandi di Frontone -, ma anche una donna di 39 anni, sposata e madre di quattro figli: Eleonora Girolimini, venuta ad accompagnare la figlia, di appena 11 anni che ne uscirà con una ferita al ginocchio. Decine i feriti, ma alla fine il bilancio è di 7 feriti in codice rosso, in prognosi riservata e in pericolo di vita, oltre a una sessantina di feriti più lievi (codici verdi e gialli) distribuiti tra vari ospedali: Senigallia, Ancona, Jesi, Fano tra gli altri. Come accennato, il panico si è diffuso tra mezzanotte e l’una, prima dell'inizio del concerto. Alcuni dei feriti ricoverati all’ospedale di Torrette hanno raccontato di avere sentito un odore acre e di essersi precipitati verso una delle porte di emergenza, trovandola sbarrata.

© Riproduzione riservata