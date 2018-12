Il documento di Cgil-Cisl-Uil al governo: reddito e quota 100 non bastano, ridurre il cuneo sul lavoro

Nel primo incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, Cgil, Cisl e Uil illustrano un documento unitario per chiedere modifiche alla legge di Bilancio che privilegia la spesa corrente, mentre servono più investimenti su infrastrutture materiali e digitali.



«Manovra carente su lavoro e sviluppo. Serve una correzione di rotta»

Una manovra che rappresenta una «prima inversione di tendenza» rispetto alle politiche di austerity, ma «è inadeguata sotto il profilo dello sviluppo e del lavoro»: nel documento unitario che oggi i leader di Cgil, Cisl Uil portano all’attenzione del premier Giuseppe Conte, nel primo incontro a Palazzo Chigi dall’insediamento del governo giallo-verde, si chiede una decisa correzione di rotta. Gli oltre 22 miliardi di spesa in deficit della legge di Bilancio, per i sindacati devono servire al sostegno di nuove politiche che mettano al centro il lavoro, soprattutto per i giovani e le donne, al contrasto dell’esclusione sociale e della povertà, ad interventi redistributivi e di coesione nel Mezzogiorno.

L’innovazione, la scuola, la formazione e la messa in sicurezza del territorio sono altri punti carenti nella manovra che privilegia la spesa corrente, va «programmato un aumento graduale degli investimenti pubblici fino al 6% del Pil» per infrastrutture (materiali e digitali) e grandi opere.





Reddito di cittadinanza: no a politiche di mera assistenza

Cgil, Cisl e Uil non citano direttamente il reddito di cittadinanza, nella piattaforma unitaria approvata dagli esecutivi il 22 ottobre scorso, ma a questo strumento fanno riferimento per contestare misure che «non determinano creazione di lavoro ma rischiano di rappresentare mere politiche di assistenza», esprimendo preoccupazione per il superamento del Reddito di inclusione. L’esperienza del Rei «non può essere dispersa, anzi deve essere confermata e rafforzata», il contrasto alla povertà è «senza dubbio una priorità per il Paese, ma la povertà non si combatte se non c’è lavoro e non si rafforzano le grandi reti pubbliche».



Previdenza: bene “quota 100” ma da sola non basta

Sulla previdenza per i sindacati è positiva l’apertura di una base di confronto su “quota 100”, ma da sola non risponde appieno alle esigenze di molti lavoratori, «manca qualunque riferimento alla pensione di garanzia per i giovani, agli interventi a favore delle donne, dei lavoratori precoci, dei lavori gravosi e la separazione tra previdenza e assistenza». Per Cgil, Cisl e Uil vanno tutelate in modo strutturale dal punto di vista previdenziale le categorie che rientrano nell’Ape sociale, va riconosciuto pienamente il lavoro di cura ai fini pensionistici.





Ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e pensioni

I sindacati lanciano l’allarme sull’eccesivo carico fiscale che grava sui redditi da lavoro dipendente e da pensioni. E bocciano i provvedimenti sul versante fiscale, considerandoli «iniqui e sbagliati», in quanto si sceglie di «introdurre un nuovo condono premiando gli evasori e non si riduce il cuneo fiscale per i lavoratori e per i pensionati, non si prevedono né una maggiore progressività delle imposte e né interventi sui patrimoni dei più ricchi e non si programma un deciso contrasto all’evasione».

Ammortizzatori sociali: prolungare la durata della Cigs



I sindacati propongono di prolungare la durata massima della cassa integrazione straordinaria oltre i 24 mesi nel quinquennio, allargare e sostenere il ricorso ai contratti di solidarietà, rafforzando la Nasi (indennità di disoccupazione) e potenziandone la copertura per i lavoratori stagionali.

