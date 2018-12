Fattura elettronica, la guida del Sole per prepararsi al big bang

Conto alla rovescia per il debutto dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo di fattura elettronica nell'operazioni tra privati. Dall'invio alla ricezione, passando per la registrazione telematica si tratta di un adempimento che cambierà l'organizzazione di piccole e grandi imprese e degli studi professionali. Per avere una panoramica completa c'è il Focus Norme&Tributi «La fatturazione elettronica» in uscita mercoledì 12 dicembre con «Il Sole 24 Ore» (per gli abbonati sarà disponibile in formato digitale).

Un vademecum strutturato con le risposte a dodici domande chiave per conoscere anche quali sono gli esoneri e come funziona la moratoria iniziale sulle sanzioni prevista dal decreto fiscale che si avvia a completare l'iter di conversione parlamentare. Senza dimenticare anche il nuovo obbligo di invio telematico dei corrispettivi a carico di commercianti ed esercenti, che scatterà in due tempi: da luglio 2019 e poi da gennaio 2020.

