Brembo rinnova l’impegno nel Motorsport per tutto il 2019

Per il 2019 Brembo rinnova il suo impegno in tutte le categorie del Motorsport auspicando una stagione ricca di successi, anche grazie alla fornitura dell'intero impianto frenante in due nuovi importanti campionati: il Campionato ABB FIA Formula E ed il Campionato FIM Enel MotoE World Cup.

Quest'anno l'azienda italiana ha lavorato in stretta collaborazione con le principali Case automobilistiche e motociclistiche mondiali, investendo il massimo impegno nella ricerca e nello sviluppo di prodotti innovativi sempre più performanti e tecnologicamente avanzati, conquistando i titoli mondiali nei Campionati “ruote aperte” GP2, GP3, European F3, Super Formula; nei Campionati “ruote coperte” 24 Ore di Le Mans, Blancpain GT Series, IMSA WeatherTech SportsCar Championship, Pirelli World Challenge GT Series, Score International Overall and Trophy Truck Class, Score International Tecate, Score Baja 1000 e nei Campionati Rally WRC, WRC2, WTCR.

Sono 27 per la precisione i trionfi Brembo alla 24 Ore di Le Mans, dove quest'anno ha trionfato anche nell'86esima edizione in tutte e 4 le categorie: LMP1, LMP2, GT AM e GT PRO. Dominio incontrastato per Brembo anche tra le due ruote. Portano la firma dell'azienda italiana i titoli in MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK World Superbike, World Superstock 1000, SuperSport 600, SuperSport 300, MotoAmerica Superbike, che si sommano alla conquista dei Mondiali Off Road nei Campionati Motocross (MXGP, MX2), Trial (Trial e X-Trial) e Rally Raid (Dakar).



Presente in Formula 1 dal 1975, Brembo può vantare la vittoria in 404 Gran Premi per un totale di 25 Campionati del Mondo Piloti e 28 Campionati del Mondo Costruttori vinti con i principali team protagonisti. Mentre in MotoGP Brembo è presente dal 1978 e può vantare la vittoria in 481 Gran Premi per un totale di 30 Campionati del Mondo Piloti e 31 Campionati del Mondo Costruttori vinti con i principali team protagonisti.

© Riproduzione riservata