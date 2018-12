Riad (Arabia Saudita) pronto il primo ePrix della stagione 2018-19

Il Campionato di Formula E è pronto per prendere avvio. Sabato 15 dicembre alle 14.30 (ora locale), si disputerà per la prima volta a Riad, in Arabia Saudita, il primo E-Prix della stagione 2018-19.

Il tracciato si snoda attorno a suggestivi siti storici Unesco e prevede una parte veloce e una mista, con ben 21 curve, per una lunghezza totale di 2.495 metri.

Saranno undici i team presenti per un totale di ventidue monoposto.

Una delle particolarità della massima serie per vetture da corsa a propulsione elettrica, è quella di svolgersi a cavallo tra due annate, esclusivamente in appositi tracciati stradali allestiti nei centri cittadini di importanti città in cinque continenti.



La stagione cha va a incominciare, presenta molte novità, a partire dall'adozione delle nuove monoposto di tipo Gen2, più aerodinamiche e performanti, in grado di raggiungere prestazioni più elevate grazie alla maggior autonomia delle batterie. Si eviterà così la sosta ai box a metà corsa per la sostituzione della vettura. La potenza massima è di 250 kW, equivalenti a 335 cavalli, per una velocità di punta pari a 280 km/h.

In Italia sarà possibile seguire la corsa in diretta su Italia 1, a partire dalle 12.40, in funzione del fuso orario diverso.



Ma non finisce qui. Domenica 16 dicembre, giorno successivo la disputa dell'E-Prix, si svolgerà sempre sul circuito di Riad una sessione di prove, alla quale parteciperanno anche altri piloti e collaudatori. Tra loro scenderanno in pista ben otto donne, tra le quali al volante della Mahindra M5Electro, Katherine Legge.



Di nazionalità inglese, ha corso nelle principali categorie del motorsport e ha già disputato due gare in Formula E nella stagione inaugurale 2014-15. Si è sempre rivelata molto veloce e il suo palmares comprende diverse vittorie e piazzamenti sul podio. Il suo contributo e la sua esperienza sarà utile per perfezionare lo sviluppo della monoposto.

