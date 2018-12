Dalla Baviera sportive pure e a «ruote alte»

Tradizione e tendenze attuali della Bmw sono testimoniate, rispettivamente, dalle sportive e dai suv di ogni genere e taglia. La casa bavarese conclude la carrellata di novità di quest’anno proprio presentando vetture di questi generi, che sono pilastri delle mire espansionistiche di ogni marchio premium tanto negli Usa quanto in Cina, in Medio Oriente e in Russia. Si tratta della X7, ammiraglia del comparto di ruote alte, della serie 8 Cabrio e della M340i xDrive.

Prima di presentare le loro dettagliate carte d’identità va, però, detto che a Los Angeles dove sono state presentate è sfilata sotto i riflettori per la prima volta anche l’iNext, la concept-car che sintetizza la visione della Bmw in fatto di mobilità connessa e a emissioni zero. In sostanza, l’iNext mostra come…”non guideremo” in futuro, poiché qualche tempo dopo il debutto previsto nel 2021 sarà la prima Bmw con un sistema di guida autonoma di livello 4. Intanto, il tema dell’elettrificazione contagia sempre più ogni nuovo modello dell’Elica Blu. Lo confermano sia la 330e, futura versione ibrida plug-in della nuova edizione del best-seller bavarese, sia la X7, la nuova ammiraglia dei suv firmati Bmw, che prossimamente proporrà un’analoga versione.

L’X7 proietta il brand in un settore dove non si era mai cimentato, ovvero quello frequentato dalla Range Rover e dalla Mercedes Gls o da opulenti suv “a stelle e strisce” come la Cadillac Escalade e la Lincoln Navigator. Il nuovo mega suv formalmente non si discosta molto dalla show-car che ne ha anticipato l’avvento, ha un abitacolo a sette posti su tre file di sedili, offre il più avanzato sistema di connettività sviluppato a Monaco di Baviera integrato dall’Intelligent Personal Assistant che risponde a domande e fornisce informazioni e, ovviamente, poggia e sfrutta le più moderne tecnologie del marchio a livello di architettura e motorizzazioni. L’X7, infatti, è l’ennesima Bmw basata sulla piattaforma Clar, adotta di serie sospensioni pneumatiche a controllo elettronico, è ovviamente dotata di trazione integrale xDrive e cambio a automatico a otto marce con ogni motorizzazione. In Europa l’X7 sarà venduta solo con motori a 6 cilindri di 3 litri. Si tratta dell’unità a benzina con 340 cv che origina la 40i e di due turbodiesel: una da 265 cv è destinata alla 30d, l’altra con 400 cv è riservata alla M50d. L’X7 arriverà in Italia all’inizio del 2019, ma è già ordinabile a prezzi che partono da 93mila euro.

La serie 8 Cabriolet è un’altra proposta destinata ad attrarre l’interesse dei ricchi mercati, cosiddetti, esotici, è stata sviluppata congiuntamente con l’omonima Coupé e si lega all’analoga serie 6 per il fatto che non abdica alla capote ripiegabile in tela, movimentabile movimentabile anche in movimento sino a 50 all’ora. A chi ama viaggiare spesso open-air la 8 Cabrio offre, a richiesta, il riscaldamento per il collo nei sedili anteriori che, volendo, possono essere anche climatizzati. La più grossa delle scoperte bavaresi debutta nelle versioni M850i xDrive spinta da un V8 biturbo da 530 cv che costa 140mila euro e 840d xDrive, mossa da un 3 litri turbodiesel con 320 cv, in vendita a 115mila euro.

Infine, arriviamo alla M340i xDrive, primo modello MPerformance della famiglia della nuova serie 3 e ideale anello di congiunzione fra le versioni, diciamo, più tradizionali e la futura M3. Questa performante berlina è abbigliata in maniera specifica, è dotata di un sofisticato assetto nonché di un impianto frenante maggiorato ed è spinta dalla più estrema versione del 6 cilindri sovralimentato di 3 litri, poiché sviluppa 382 cv. La M340i arriverà nel corso della prossima estate e si potrà scegliere anche a trazione posteriore anziché integrale.

© Riproduzione riservata