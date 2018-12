How to Spend It, il sapore della festa: fiori, cristalli, primizie gourmand

Per vestire la tavola della festa “basta” la scelta di un bicchiere: barocco o modernista, spinto alla massima trasparenza oppure nero o d’oro puro. Una parata di cristalli e vetri colorati. Con calici arabescati, amber da vino, flute impero, calici arlecchino o in vetro affumicato. Bassorilievi, intarsi, sfaccettature, le vetrerie si sbizzarriscono ed esplorano ogni variante di luce forma e colore. Belli e funzionali per un wine blind tasting emozionale alla scoperta dei millesimati da collezione: il 2008 si fa strada fra le migliori annate e How To Spend It sceglie quattro etichette per le quali conviene trovare posto in cantina.

E se per Coco Chanel il lusso è un'esigenza che comincia là dove la necessità finisce, non può mancare in tavola il Tuber Magnatum Picom, meglio conosciuto come il tartufo bianco d'Alba. Su How To Spend It gli indirizzi dove mangiarlo e acquistarlo al meglio. Da gennaio a tutto marzo 2019, poi, è il nero pregiato a raccogliere il testimone per un business di oltre 600 milioni di euro.



Per gli amanti della cucina d'eccellenza e di ricerca, un tavolo a Tapei è la nuova destinazione gastronomica da scoprire. Lo consiglia una guida d'eccezione, Andrea Petrini, che segnala i top chef che si stanno affermando a livello internazionale unendo la tradizione della grande cucina cinese con le influenze giapponesi, coreane e con contaminazioni tailandesi e francesi, per un cosmopolitismo che alletta i palati più sofisticati.



Per chi in viaggio cerca avventura, silenzio e mistero, ed è sensibile alle tematiche ecologiche, How to Spend It va alla scoperta di un nuovo resort in Namibia. Tra canyon di sabbia e dune color amaranto alte più di 500 metri, rocce metamorfiche e paesaggi lunari, su consiglio di un'attrice da premio Oscar, Angelina Jolie, è da poco nata una struttura in un luogo incontaminato, il lodge Omaanda. Il posto ideale per una vacanza di lusso, nato però con una finalità di tutela ecologica, visto che sostiene il vicino Na'an ku sê Sanctuary: più che una riserva, una sorta di grande ospedale degli animali selvatici, cuccioli orfani o feriti di rinoceronti, ghepardi, elefanti, zebre.



Ed è tutta green anche la copertina di questo numero natalizio di How to Spend it: anziché i tradizionali addobbi, in rosso e oro, la casa si veste di verde: muschi, foglie, felci intrecci di rami, quasi un bosco domestico e i consigli di uno dei più noti floral designer, Thierry Boutemy.



Per Franco Farinelli, geografo di fama, viaggiare “è inseguire quel che non esiste più ma di cui abbiamo un estremo bisogno…l'idea di raggiungere un posto dove le cose siano completamente diverse da quelle conosciute, ma in cui ci si possa sentire a casa.”- spiega a Nicoletta Polla Mattiot, responsabile di How to Spend It.



Ed è proprio sul sentirsi a casa che hanno puntato Iwan e Manuela Wirth, i galleristi più influenti al mondo, aprendo in Scozia un hotel dove tutto è su misura e dove arte contemporanea, artigianato e storia locale dialogano e si intrecciano. Per chi invece fa coincidere il viaggio con l'avventura, da non perdere il racconto delle migliori cascate di ghiaccio. A scriverlo in esclusiva per How to Spend it, la pluricampionessa italiana e vice campionessa del mondo di arrampicata su ghiaccio, Anna Torretta. E per chi vuole cimentarsi, può prenotare un corso privato con lei, per imparare ad ascendere con ramponi e corde sulle più spettacolari pareti invernali.



Per il servizio di moda, il magazine del lusso del Sole24Ore, ha chiamato a raccolta i migliori brand del lusso, da Gucci a Bottega Veneta, da Prada a Fendi, da Valentino a Bulgari e per la prima volta la moda va in scena in Valdera, in quella che di giorno è una discarica che tratta mille tonnellate di rifiuti e di sera si trasforma in uno spettacolare anfiteatro da mille posti per il pubblico. Uno shooting fotografico e le spettacolari riprese dall'alto con un drone che spazia a 360 gradi sulle colline toscane: il meglio dell'eleganza e del made in Italy all'ombra delle statue giganti realizzate da Naturaliter



Infine, non possono mancare le rubriche con le ultime idee per lo shopping di Natale, dal beauty agli accessori, dalla tecnologia agli orologi, il globetrotter con gli indirizzi più nuovi per organizzare le vacanze. How to spend It non finisce di sorprenderci con un corso di fotografia in movimento e in notturna, sul circuito di una delle corse automobilistiche più mitiche.

