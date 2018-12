Hyundai Motorsport ingaggia Loeb e Sordo per il 2019

Nella stagione Wrc 2019 Loeb e Sordo correranno con Hyundai Motorsport affiancando Neuville e Mikkelsen. Potrebbe esserci spazio anche per Paddon.

Il pilota francese, nove volte campione del mondo, ha firmato con Hyundai Motorsport un contratto di due anni e guiderà la Hyundai i20 Coupe Wrc al fianco del suo storico co-driver Daniel Elena per sei gare della prossima stagione. Loeb ha ottenuto la sua 79esima vittoria nel Rally di Spagna ad ottobre, tornando al successo che gli mancava dal Rally di Argentina 2013, e salirà per la prima volta a bordo della Hyundai i20 Coupe WRC per il Rally di Monte Carlo, prima tappa del Mondiale Rally della stagione 2019.



Dani Sordo, invece, ha firmato un prolungamento di contratto di un anno, il sesto anno consecutivo con Hyundai Motorsport, disputando otto gare. Lo spagnolo, insieme al navigatore Carlos del Barrio, si è piazzato per cinque volte nella top-five nelle sette gare disputate nel 2018, conquistando anche due podi e arrivando nono con 71 punti in classifica piloti. Il loro programma per la prossima stagione è ancora da definire nel dettaglio, ma inizierà con il Rally del Messico in programma a marzo.



Le parole dei protagonisti

Loeb e Sordo, che sono stati compagni di squadra nel WRC per quattro stagioni dal 2007 al 2010, si uniranno a Thierry Neville e Andreas Mikkelsen nella lista dei piloti Hyundai Motorsport per il 2019. Il team è inoltre in trattativa con Hayden Paddon per discutere di un suo eventuale coinvolgimento nel programma 2019.



Loeb ha commentato dicendo:“Sono felice di annunciare che io e Daniel correremo con Hyundai Motorsport per sei gare nella prossima stagione Wrc, a partire dal Rally di Monte Carlo. Vincere il Rally di Spagna quest'anno ha riacceso in me il desiderio di continuare a competere ad alti livelli e gareggiare con Hyundai è una sfida che non vedo l'ora di affrontare. Quest'anno sono rimasto impressionato dall'approccio e dalla determinazione che il team ha dimostrato nel voler raggiungere la vittoria. Sono stati sempre in lotta per il titolo e sento di poter dare loro molto, insieme a Thierry, Andreas e Dani. La Hyundai i20 Coupe Wrc ha dato prova di essere una macchina vincente e come gruppo sappiamo di poter dare il massimo. Questa stagione 2019 promette di essere davvero emozionante!”



Per Dani Sordo si tratta di un rinnovo con la squadra e ha commentato dicendo:“Il team Hyundai Motorsport è diventato davvero speciale per me e sono contento di rimanere parte della line-up Wrc. Abbiamo collezionato bei momenti e ricordi negli anni, e la stagione 2018 a fianco di Carlos è stata una delle più competitive per me. Sappiamo che quando le cose girano nel verso giusto possiamo essere davvero duri da battere. È importante imparare dai momenti difficili e tornare più forti di prima, e questo è il proposito per il 2019. Con l'arrivo di Sébastien abbiamo una line-up ancora più agguerrita, il suo bagaglio d'esperienza sarà un grande beneficio per tutto il team”.



L'obiettivo: vincere

Infine, Michel Nandan,Team Principal ha commentato dicendo: “L'annuncio di Sébastien è importantissimo per Hyundai Motorsport e siamo entusiasti del fatto che abbia firmato un contratto di due anni. Stringere un accordo con un pilota del suo calibro significa che siamo una squadra attraente e competitiva nel Campionato Mondiale di Rally. In definitiva, il nostro obiettivo è vincere il titolo Wrc. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo e la composizione del nostro equipaggio per il 2019 ne è la prova. Siamo anche felici di continuare il nostro rapporto con Dani per un altro anno, un rapporto assolutamente positivo che dura dal 2014. Con Thierry e Andreas già pronti per la prossima stagione abbiamo un ottimo mix di personalità e una line-up del tutto complementare. Inoltre, siamo ancora in trattativa con Hayden per vedere come lavorare insieme nel 2019. È un grande talento e un grande ambasciatore per Hyundai in Nuova Zelanda, dove sta portando avanti vari progetti nel motorsport”.

© Riproduzione riservata