La condizione necessaria perché Salvini faccia la crisi

La spia che Salvini marci verso la crisi si è accesa soprattutto in questi giorni e si fonda su una domanda: è possibile che proprio quando il Governo si gioca la partita cruciale con l’Europa e quindi in un contesto che richiederebbe la massima coesione, la competizione aumenti? E in effetti la trattativa politica per accordarsi sul “numerino” da portare a Bruxelles (2,04% di deficit) ha scontato un forte clima di diffidenza tra i due vicepremier che erano impegnati a litigare su chi doveva ricevere le imprese o sulle inchieste giudiziarie della Lega o sul Medio Oriente. Con il risultato che Salvini che non ha ceduto di un euro sulle risorse per le pensioni e Di Maio ha fatto altrettanto con il reddito di cittadinanza.

I risparmi, più apparenti che sostanziali, derivano dal fatto che l’anno prossimo si partirà in ritardo (fisiologico) ma nel 2020-2021 per quota 100 si spenderanno 8 miliardi e lo stesso per i 780 euro. Insomma, Conte porterà a Bruxelles più un ritocco contabile che un reale compromesso politico/finanziario scommettendo sul fatto che la Commissione Ue ha troppi fronti aperti tra Francia e Brexit per intestarsi una bocciatura che avrebbe il sapore di una punizione.

Di questo clima di diffidenza molto si parla in Transatlantico e, proprio nel luogo in cui c’è meno voglia in assoluto di elezioni, cominciano già a circolare con una certa ansia le possibili date della crisi. Chi parla della primavera, ossia prima delle europee, chi dopo. Se fossero vere le preoccupazioni che si sentono tra i parlamentari ci sarebbe una fine molto accelerata della legislatura che, caso rarissimo, durerebbe un anno o poco più. E qui c’è la prima ragione per cui quell’ansia di deputati e senatori appena eletti potrebbe essere placata. Perché Sergio Mattarella, forte della Costituzione e delle prassi del passato, non porterebbe al voto senza aver fatto più di un tentativo nella ricerca di una maggioranza alternativa.

Allora la domanda non è tanto sul calendario ma qual è la condizione necessaria di cui ha bisogno Salvini per fare lo strappo. Ed è quella che in Parlamento maturino numeri a suo favore o per avere una maggioranza oppure per escludere del tutto governi alternativi e quindi avere la strada spianata verso il voto. Una delle novità potrebbe essere il congresso del Pd di marzo. Cosa succederà al primo partito di opposizione dopo le primarie? I renziani, resteranno o andranno via? E le divisioni del partito si tireranno dietro il gruppo parlamentare che potrebbe dividersi come nella scorsa legislatura? Gli avversari di Renzi raccontano di contatti tra l’ex segretario e Salvini mentre il mondo intorno a Zingaretti tifa per un’alleanza con i 5 Stelle. Insomma, ci sono dei numeri che potrebbero muoversi nel Pd e pure tra i grillini che non vogliono le urne. Solo dopo questa “conta” parlamentare e alla luce dei dati dell’economia, Salvini sceglierà se puntare a un “suo Governo” in questo Parlamento o con un voto. Al di là dell’Ue, il tema del 2019 sarà il rischio recessione e si farà più forte l’esigenza di incassare un dividendo politico prima che sia troppo tardi.

