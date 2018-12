Manovra, al Senato M5S in soccorso del Campidoglio per metro e buche

Cinquanta milioni l’anno per cinque anni. Tutti da destinare alle buche e ai giardini di Roma. Non solo. Altri 55 milioni per la metro C della Capitale e ancora 90 milioni per la manutenzione delle linee A e B della metropolitana. Tutti da spendere nel 2019. È quanto puntano a far ottenere al Campidoglio i senatori del Movimento Cinque stelle con due emendamenti alla manovra depositati in commissione Bilancio al Senato. Sono circa 3.300 gli emendamenti totali depositati. E nel nutrito pacchetto di modifiche al Ddl di Bilancio presentate dai senatori M5S spiccano anche i due interventi a sostegno del Campidoglio.



Le metro della Capitale

La prima modifica dedicata a Roma riguarda le linee metropolitane di Roma. È di queste ore la chiusura di tre stazioni della linea A per interventi di manutenzione straordinaria sulle scale mobili, all’indomani dell’incidente di qualche settimana verificatosi alla stazione Repubblica dove numerosi tifosi russi restarono feriti per il cedimento proprio della scala mobile. Con l’emendamento pentastellato viene previsto che per l’esercizio finanziario 2019 siano destinati 55 milioni di euro per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l’acquisto di materiale rotabile relativo alla stessa linea. Altri 90 milioni di euro dovrebbero essere destinati per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della stessa metropolitana.



Fondi per buche e giardini

Per fronteggiare l’emergenza buche e la manutenzione dei giardini e dei parchi della Capitale potrebbe arrivare un maxi rifinanziamento di 50 milioni di euro l’anno dal 2019 al 2023. Secondo l’emendamento firmato dai Cinque Stelle e depositato in commissione Bilancio al Senato l’incremento è destinato esplicitamente «al finanziamento del rifacimento profondo della piattaforma stradale e della manutenzione del verde pubblico di Roma capitale».

