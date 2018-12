Cesare Battisti: la fuga lunga 30 anni tra Francia, Messico e Brasile

«Abbiamo già molti banditi in Brasile, ora portate via questo criminale. Fosse stato per me Battisti sarebbe già in Italia». Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro (che si insedierà il 1° gennaio) ha dimostrato da subito di avere le idee chiare sul trattamento da riservare all’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac) condannato in via definitiva all’ergastolo in Italia per quattro omicidi negli anni Settanta ma a lungo protetto dall’asilo politico concesso dal predecessore Lula e confermato dal suo successore Dilma Rousseff. Ora la decisione di un giudice della Suprema Corte brasiliana di richiedere l’arresto del latitante potrebbe porre fine a una disputa che dura dal 2007, anno in cui Battisti, con falso passaporto francese, riuscì ad arrivare in Brasile.

Il no della Francia all’estradizione e la fuga brasiliana

Battisti, nato nel 1954 a Sermoneta (non lontano da Latina), evase dal carcere di Frosinone nel 1981: fuggì prima in Francia, poi in Messico (a Puerto Escondido), quindi rientrò a Parigi. Venne arrestato e dall’Italia arrivò la prima richiesta di estradizione. Parigi, però, lo dichiarò non estradabile. Nel 2004 Battisti, nel frattempo diventato scrittore noir di qualche successo (edito da Gallimard, in Italia prima Einaudi, poi DeriveApprodi) fugge in Brasile, poco prima del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato francese. Nel 2007, però, viene arrestato a Rio de Janeiro e da quel momento la vicenda giudiziaria passa alle mani paese sudamericano, al quale l’Italia ha chiesto costantemente di riavere il pluricondannato perché sconti le sue condanne.

Lo stop di Lula

Nel 2009 il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva concesse a Battisti lo status di rifugiato politico, per «timore di persecuzioni». Il Supremo tribunale federale diede via libera all’estradizione ma lasciò l’ultima parola a Lula che, come ultimo atto del suo secondo mandato presidenziale, il 31 dicembre 2010 rifiutò la richiesta. Il 9 giugno 2011, i giudici decretarono l’immediata scarcerazione dell’ex terrorista e Battisti si sposta a San Paolo.





La tentata fuga in Bolivia

L’arrivo del conservatore Michel Temer rilancia le possibilità per l'Italia di far estradare Battisti. La richiesta presentata nel settembre 2017 messo in agitazione l’ex terrorista rosso al punto che, non sentendosi più al sicuro in Brasile, tenta di fuggire in Bolivia un mese dopo la formalizzazione della nuova richiesta di estradizione. Viene fermato al posto di frontiera di Corumba per tentata esportazione illegale di denaro all’estero (aveva con sé con dollari ed euro non dichiarati). In seguito è stato rimesso in libertà ed è tornato nella sua casa di Cananeia, sul litorale paulista, dove vive con la moglie brasiliana la moglie brasiliana, Joice Lima, ma gli sono stati imposti l’obbligo di firma e il braccialetto elettronico. Misure revocate lo scorso aprile.

Nuovo arresto e fuga

A marzo il Procuratore Generale brasiliano, Raquel Dodge, mette un nuovo tassello sulla strada che potrebbe portare Battisti a scontare gli ergastoli in Italia: in un parere inviato al Supremo Tribunale Federale ha stabilito che «la decisione è esclusivamente del presidente della Repubblica», Michel Temer. Ad aprile un altro episodio: le autorità locali gli hanno ritirato il passaporto, con l’accusa di aver fornito dati falsi in occasione del suo matrimonio. Ieri Luis Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale ha ordinato l’arresto dell’ex terrorista. Che, nel frattempo, è sparito.

