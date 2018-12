Perché la Germania può sforare i parametri Ue sull’export senza avere sanzioni

Nel filone vittimista della retorica sovrana che accompagna l'estenuante confronto con la commissione europea, il deficit aggiuntivo messo in campo dai ripensamenti di Macron dopo le proteste dei gilet jaunes ha messo la Francia al centro delle proteste italiane.

La teoria dei «due pesi e due misure» di una commissione inflessibile con Roma quanto generosa con Parigi (magari perché il commissario Moscovici è parigino) è stata respinta dal ministro dell'Economia Tria ed è rigettata dalla realtà delle regole comunitarie (come spiegato qui).

Il «nemico» tedesco

Ma il problema Francia è congiunturale, figlio della cronaca delle ultime settimane: il nemico numero uno di un certo sovranismo bipartisan, che a suo tempo ha visto in trincea anche l’allora premier Matteo Renzi, resta la Germania, madre di tutti i mali di un'area euro che sarebbe stata costruita sulle esigenze di Berlino e sulle spalle dei Paesi mediterranei.

Nella versione antitedesca, in voga ormai da qualche anno, l'idea dei due pesi e due misure impiegate a Bruxelles poggia sulla questione del surplus commerciale. In quest'ottica, gli occhi di lince della commissione sui decimali di deficit italiano diventerebbero ciechi di fronte al maxi-surplus della Germania, che viola le regole Ue tanto quanto il deficit senza far battere ciglio all'esecutivo comunitario. Come mai?

Procedure e suggerimenti

La risposta arriva da un nuovo studio, curato da Sofia Bernardini, che sta per essere pubblicato dall'Osservatorio conti pubblici della Cattolica guidato da Carlo Cottarelli. Ed è semplice: il bilancio commerciale iper-attivo della Germania non è una buona abitudine, ma non viola i trattati né i regolamenti europei.

Anche gli squilibri economici indicati dalla bilancia commerciale hanno una “procedura”, che viaggia però su elementi discrezionali e non ha le basi legali per produrre sanzioni in automatico. Può produrre richiami formali, che sono state puntualmente scritte nelle «raccomandazioni specifiche» indirizzate ogni anno da Bruxelles a Berlino. Ma come capita spesso agli avvertimenti comunitari contenuti nei rapporti Paese, sono stati ripetuti finora senza grossi risultati.

MEDIA TRIENNALE DELLA BILANCIA COMMERCIALE TEDESCA

1997-2017, valori in percentuale del Pil. (Fonte: elab. Osservatorio Cpi su dati Eurostat

Perché il surplus è un problema

Per capire le basi legali delle contromisure europee, ricostruisce il rapporto della Cattolica, bisogna individuare le cause degli squilibri che vengono messi sotto esame. L'esigenza di mantenere il saldo commerciale dei singoli Paesi entro una forbice di oscillazione nasce come sempre dall'obiettivo di mantenere gli equilibri dell'Eurozona e la sua solidità agli occhi dei mercati. Un Paese che importa troppo rispetto a quel che esporta è un problema, perché potrebbe veder crescere la tentazione di uscire dall'euro per recuperare la competitività da svalutazione. Ma anche una condizione contraria, alimentata da volumi di esportazioni eccessivi rispetto alle importazioni, perché comprime gli spazi per gli altri Paesi della stessa area valutaria “costringendoli” al deficit commerciale. Da qui l'altro set di parametri europei, che chiedono agli Stati di mantenere il saldo fra il -4% e il +6% del Pil nella media triennale. Parametri che la Germania sfora ininterrottamente dal 2012, in un crescendo che ha portato al picco del +8,4% dell'anno scorso.

MEDIE TRIENNALI DALLE BILANCE COMMERCIALI

Anno 2017, valori in percetuale del Pil. Fonte: elab. Osservatorio Cpi su dati Eurostat

La pistola scarica

Ma mentre deficit e debito sono disciplinati da Trattato e regolamenti, che prevedono processi (più o meno) puntuali in caso di sforamento, gli squilibri commerciali sono sorvegliati dalla procedura sugli squilibri macro-economici, approvata da Consiglio e Parlamento europeo nel 2011. Si tratta di uno strumento che nelle parole della commissione ha «un focus più ampio ed elementi discrezionali», perché deve esaminare la situazione economica dei singoli Stati alla luce di un insieme di variabili. La commissione l'ha fatto, ha scritto le raccomandazioni, ma la macchina tedesca ha continuato a viaggiare per la propria strada. Del resto nemmeno l'Italia ha abbassato il debito verso quota 60 per cento.

