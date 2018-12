Telethon, cuori di cioccolato per la ricerca sulle malattie genetiche rare

I cuori di cioccolato per aiutare la lotta alle malattie genetiche rare. Con tre giorni di appuntamenti (il 15, 16 e 22 dicembre) in tremila piazze d’Italia in cui si rinnova l’appuntamento promosso da Telethon che lancia la campagna #Presente 2018. In cambio di un’offerta minima ci sarà la donazione dei “Cuori di cioccolato”. Che, prodotti in esclusiva da Caffarel per Telethon, potranno essere in confezione da 210 grammi al latte o fondente, e in edizione speciale al latte con granella di biscotti da 230 grammi; il tutto chiuso in uno shopper di carta.

A distribuirli, i volontari di Fondazione Telethon e Uildm, e di Avis, Anffas e Unpli. «I Cuori saranno un omaggio distribuito come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro».

Nella campagna 2018 sarà rappresentata la “forza della coralità”: «Il nostro lavoro ha permesso di portare fuori dal buio malattie terribilmente insidiose - dice Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon –. Voler curare queste malattie è un dovere, per questo Fondazione Telethon svolge sperimentazioni scientifiche veramente stringenti che hanno permesso di trasformare la ricerca scientifica nei laboratori in cure, tanto che 95 bambini sono curati con sperimentazione clinica dopo la ricerca. Non è una promessa vana quella di Telethon agli italiani è un impegno, non una garanzia di risultati».

La campagna 2018, rimarca la direttrice, «sarà anche l’occasione per ricordare Fabrizio Frizzi, uno di noi, onorato con una borsa di studio assegnata a Diletta Siciliano che collabora con il professor Ballabio al Tigem di Pozzuoli».

Sino al 31 dicembre sarà attivo il numero solidale 45510, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare durante la campagna di Fondazione Telethon. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari Wind|Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, iliad, Coop Voce, Tiscali; la donazione sarà invece di 10 o 5 euro chiamando da telefono fisso Tim, Wind|Tre, Fastweb, Vodafone, Tiscali, TWT, Convergenze, PosteMobile e Clouditalia.

Prevista anche la donazione con carta di credito (sino al 31 dicembre sarà attivo il numero verde NEXI 800 11 33 77 per le donazioni). Sul sito telethon.it ci sarà l’elenco dei punti di raccolta dove sarà possibile richiedere il prodotto. Per partecipare attivamente alla campagna e aiutare a distribuire i Cuori di cioccolato è possibile contattare il numero 06.44015758 oppure scrivere all'indirizzo volontari@telethon.it.



