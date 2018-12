I giovani imprenditori in campo per l’Ue: «Noi europei nel dna, il 26 maggio voto cruciale»

«Le nostre aziende sono europee nel Dna, noi vogliamo una Europa più forte». Così Alessio Rossi, presidente dei giovani di Confindustria spiega l’adesione alla campagna «stavoltavoto.eu» per incentivare i cittadini europei ad andare a votare il prossimo 26 maggio alle elezioni che decideranno il volto del nuovo Europarlamento e quindi anche della prossima Commissione. Un voto cruciale che secondo il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani non dovrebbe spalancare la strada ai sovranisti: «Ci potrebbe essere una componente più consistente, ma non credo che sia in grado di mettere in discussione le Istituzioni Ue».

Secondo gli ultimi sondaggi, ha spiegato Tajani alla presentazione della campagna «stavoltavoto.eu», i populisti potrebbero arrivare «al massimo a 190-200 parlamentari su 700» e lo stesso discorso «vale per la futura Commissione, dentro la quale ci potrà essere un commissario di orientamento sovranista in più - quello italiano - ma ci sarà una maggioranza non sovranista». L'Europa, ha sottolineato il presidente dell'europarlamento, «vive un momento di transizione difficile e deve essere cambiata ma non distrutta». Serve «un ritorno alla politica che ha lasciato uno spazio vuoto che è stato occupato dalla burocrazia» e c’è bisogno «di un’Europa che abbia una politica industriale per creare lavoro». «Bisogna andare a votare soprattutto in un momento di difficoltà, in cui l'Europa deve cambiare, e serve la partecipazione dei cittadini», ha aggiunto Tajani, sottolineando la positiva adesione dei giovani imprenditori alla campagna sul voto: «Hanno visto concretamente come l'Europa può aiutare il sistema produttivo italiano. Attraverso l'aiuto alle imprese cresce l'occupazione che è il problema numero uno del nostro Paese e dell'Europa».

«Vedo il rischio di un rallentamento del percorso europeo e questo non ce lo possiamo permettere», ha spiegato il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Alessio Rossi spiegando le ragioni del suo sostegno alla campagna. «Quando qualcuno pensa di mettere in discussioni le Istituzioni Ue - ha scandito - noi scendiamo in campo». Perché secondo Rossi, «l’Europa è una infrastruttura immateriale potentissima che garantisce la libera circolazione delle persone, la moneta unica e un mercato unico per le nostre imprese. È un fatto che non possiamo dare per scontato». Da qui l’adesione all’iniziativa in vista delle elezioni del 26 maggio: «Crediamo fortemente nel progetto Stavolta voto - ha chiarito Rossi - per questo abbiamo deciso di aderirvi». Finora oltre 100mila persone in tutta Europa e oltre 12mila solo in Italia hanno già aderito a questa campagna lanciata dalla Ue per promuovere la partecipazione elettorale alle prossime europee. Chi si iscrive si impegna a votare e a coinvolgere parenti, amici e contatti social, che a loro volta assicurano di recarsi alle urne. Ma non solo: chi aderisce alla campagna può diventare un volontario del voto, organizzando eventi di qualsiasi tipo in cui si parli di Europa e dell’importanza delle elezioni

