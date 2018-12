Berlusconi, svolta sul Monza: lo trasforma in Spa e aumenta il capitale

Se i risultati sul campo sono tutt’altro che brillanti, Silvio Berlusconi ha impresso nei giorni scorsi una prima svolta “finanziaria” al Monza Calcio, rilevato a fine settembre attraverso Fininvest per 2,9 milioni. L'assemblea degli azionisti, infatti, come ricostruito dall'agenzia Radiocor, ha deciso la trasformazione da srl a società per azioni con il nome che verrà cambiato, con decorrenza dal prossimo luglio, da “Società Sportiva Monza 1912” ad “AC Monza” che ricorda – con un’assonanza romantica – l’AC Milan, dove AC sta per Associazione Calcio. Altro passaggio cruciale è stata la decisione di aumentare il capitale dagli attuali 100mila euro a 1 milione con l’obiettivo di «dotare di maggiori mezzi finanziari la società per svilupparne l’attività», si legge in documenti ufficiali. A gennaio, come noto, il club intende muoversi sul mercato a fronte di un rendimento deludente: è 12esima in classifica nel girone B della Lega Pro a 14 punti dalla prima e per agguantare già quest’anno la Serie B, obiettivo dichiarato dall’ad Adriano Galliani, bisogna quantomeno agganciare la zona playoff, al momento lontana. La ricapitalizzazione andrà sottoscritta entro fine anno e Fininvest, socio unico al 100%, ha già manifestato la propria disponibilità a versare l’intero aumento.

Proprio Silvio Berlusconi, nei giorni scorsi, durante la cena di Natale del Monza aveva dimostrato ottimismo per il futuro, sottolineando che il club brianzolo ha il suo ruolo da svolgere mostrandosi una squadra diversa dalle altre, con al massimo due o tre stranieri e che sul campo cerchi di vincere convincendo e rispettando gli avversari e diventando un esempio per i ragazzi che seguono il calcio. Insomma, una «squadra modello», ha sottolineato il Cavaliere che per essere realizzata richiederà comunque del tempo. Il mercato calciatori di gennaio potrebbe essere una prima tappa per allestire una squadra più competitiva.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

