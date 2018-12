Accordo Ue sulla direttiva contro le pratiche commerciali sleali

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo sulla direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. Lo annuncia, al termine del «trilogo», il negoziatore capo per il Parlamento, l'eurodeputato Paolo De Castro (vicepresidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale al Parlamento europeo, nonché relatore della direttiva) precisando che «ora saranno tutelati il 100% degli agricoltori europei e il 98 dell’agri-food. È stata infatti portata da 50 a 350 milioni di euro la soglia minima di fatturato delle aziende agricole e delle imprese agroalimentari entro la quale sarà applicata in tutti gli Stati membri la nuova direttiva europea contro le pratiche commerciali inique e immorali».

De Castro: mantenuto promessa, ottimo risultato

«È un ottimo risultato - dice ancora De Castro – e siamo riusciti a ottenerlo dopo appena otto mesi di trattative dalla presentazione della proposta da parte del commissario Phil Hogan. Inoltre, abbiamo moltiplicato per sette il perimetro di applicazione della direttiva che in realtà supererà anche le frontiere europee. Infatti, le nuove regole dovranno essere rispettate anche dagli acquirenti di prodotti agroalimentari che hanno sede legale nei Paesi terzi». I contratti poi tra fornitori e acquirenti «dovranno essere scritti - prosegue l'europarlamentare Pd - e chi subisce ingiustizie potrà denunciarle personalmente o tramite le associazioni mantenendo l'anonimato. L'acquirente non potrà avviare ritorsioni commerciali mentre l'autorità legale di contrasto avrà l'obbligo di agire in tempi certi».



L’accordo sulle pratiche commerciali sleali

Il compromesso istituzionale raggiunto oggi sulla messa al bando delle pratiche commerciali sleali nell'agroalimetare verrà validato, nelle prossime settimane, dall’Assemblea plenaria e dal Consiglio dei ministri dell’Ue. Il via libera arriverà prima della fine dell’attuale legislatura europea, il prossimo maggio. Le lunghe e complesse trattative istituzionali per difendere i diritti dei fornitori di prodotti agroalimentari alla grande distribuzione, hanno quindi permesso di moltiplicare per sette (rispetto alla proposta iniziale della Commissione Ue) la soglia minima entro la quale agricoltori e l'industria europea potranno essere tutelati dalla nuova direttiva. Questa soglia minima potrà comunque essere alzata a livello nazionale.

Le pratiche vietate

Altro importante risultato, il fatto di avere raddoppiato il numero di pratiche sleali coperte inizialmente dalla proposta dell'Esecutivo Ue. I singoli Governi potranno ulteriormente estenderla. Si dice tra l’altro no a pratiche come la cancellazione last minute degli ordini, i ritardi nei pagamenti ai fornitori, le modifiche unilaterali dei contratti, i mancati pagamenti ai fornitori per la merce invenduta. Non meno importante è il fatto che la normativa europea verrà estesa agli acquirenti di prodotti agroalimentari Ue situati nei Paesi terzi, per evitare triangolazioni di centrali distributive che hanno sede legale in Stati extra-Ue.

I prodotti alimentari inclusi

Va detto che le future regole Ue verranno applicate a tutti i prodotti alimentari e ora anche a tutti quelli agricoli compresi il florovivaismo, la mangimistica, il tabacco e il cotone, quest'ultimi inizialmente esclusi. Il rapporto tra i fornitori di prodotti agroalimentari con gli aquirenti della distribuzione viene ulteriormente rafforzato con l’obbligo di sottoscrivere contratti scritti tra le parti. In caso di mancato rispetto dei diritti è prevista la denuncia da parte del singolo o dell'associazione di produttori nel pieno anonimato. L’accordo, che dopo anni di tentativi falliti, è stato questa volta raggiunto dopo appena otto mesi di negoziati a partire dalla presentazione della proposta da parte della Commissione europea, prevede anche una clausola di revisione fissata a quattro anni.

Coldiretti: bene stop speculazioni contro agricoltori

Soddisfatta la Coldiretti. «Si tratta - sottolinea l’associazione in una nota - di un

passaggio fondamentale per il futuro del settore agroalimentare europeo che riconosce l’esistenza di un squilibrio commerciale che favorisce le speculazioni lungo la filiera e la necessità di intervenire per garantire un trattamento più equo alle piccole e medie imprese agroalimentari». «È necessario sanare una ingiustizia profonda - precisa il presidente di Coldiretti Ettore Prandini - rendendo più equa la catena di distribuzione degli alimenti che vede oggi sottopagati i prodotti agricoli spesso al di sotto dei costi di produzione

senza alcun beneficio per i consumatori».



© Riproduzione riservata