Enasarco, previsioni di budget 2019 a quota 178 milioni

Via libera dell'Assemblea dei delegati di Enasarco (l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio) alla revisione del budget 2018 e alla previsione di budget per il 2019. «Il percorso di discontinuità intrapreso dalla Fondazione - ha sottolineato il presidente Gianroberto Costa - prosegue in un'ottica di trasparenza, sostegno al sistema Paese, welfare integrato con e per gli agenti, i rappresentanti e i consulenti finanziari, nonché per l'efficientamento dell'organizzazione interna».

Ok budget 2019, gestione vale 178 milioni

La visione strategica e di prospettiva della Fondazione si riscontra nei dati sull'andamento gestionale, con un crescente andamento della gestione istituzionale che si attesta a circa 161 milioni di euro per il 2018, per arrivare a quota 178 milioni di euro circa secondo le previsioni di budget 2019.



Positivo anche il saldo della gestione assistenza

La gestione previdenza resta stabile nel rapporto tra il 2017 e il 2018, con una crescita prevista al 2019 sino a 66 milioni di euro. Positivo anche il saldo della gestione assistenza, che passa da 107 milioni del 2017 a 110 milioni per il pre-consuntivo 2018, con una previsione di quasi 112 milioni per il 2019. Ancora una volta - si legge in una nota - la Fondazione dimostra di essere una Cassa solida, smentendo le voci infondate che, senza alcuna evidenza tecnico-contabile, la dichiarano a rischio sostenibilità per i prossimi anni.

Sì all’acquisto di altri Btp per 100 milioni

«L'impegno per il Paese» dell'Enasarco (Ente di previdenza di agenti e rappresentanti di commercio) passa «anche dall'acquisto di Btp», per i quali la Cassa pensionistica privata «ha da poco deliberato 100 milioni di euro, che si aggiungono ai 350 milioni già investiti a partire dal 2014».

