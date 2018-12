Antitrust, Roberto Rustichelli nuovo presidente

Il nuovo presidente Antitrust è Roberto Rustichelli, magistrato ordinario, presidente collegio B del tribunale delle imprese di Napoli e presidente di sezione della Commissione tributaria provinciale del capoluogo campano, esperto di contratti pubblici e appalti. Lo hanno annunciato i presidenti di Senato e Camera, difendendo il metodo utilizzato.



«Abbiamo avviato col presidente Fico un metodo nuovo, quello della trasparenza. Per questo abbiamo richiesto di inviare i curricula e li abbiamo esaminati avendo sempre presente il merito», ha sottolineato la presidente del Senato, l0azzurra Elisabetta Alberti Casellati. «Tre i requisiti esaminati: terzietà, ovvero indipendenza politica; competenza tecnica nella materia specifica; esperienze istituzionali». Poi vari incontri di selezione con comparazione dei diversi profili.



«Sono arrivati 112 candidature, 11% donne», ha ricordato Fico. «Affidando un punteggio a ciascun requisito siamo arrivati alla scelta. Non abbiamo il piacere di conoscere Roberto Rustichelli. Stamattina la presidente Casellati lo ha chiamato. Non se lo aspettava assolutamente. È la bellezza di un nuovo corso».

Rustichelli, classe 1961, è nato a Faenza, in provincia di Ravenna. Laureato in giurisprudenza a Bologna e poi (nel 2006) in Scienze economiche e sociali a Roma, master in giustizia tributaria ed europea, nel 1990 vince la cattedra per insegnare Discipline giuridiche ed economiche. Ma la sua carriera comincia presto nei tribunali: dal 1993 al 1999 lavora presso la pretura di Lagonegro, dal 1999 al 2001 è in servizio a Ravenna.

Ampi da quel momento gli incarichi nelle istituzioni. Nel 2005, governo Berlusconi, è vicecapo di gabinetto del ministro delle Attività produttive Antonio Marzano, con delega alle direzioni Generali dell'ex ministero per il Commercio con l'estero, alla tutela del Made in Italy, alla semplificazione e ai rapporti con le commissioni parlamentari. Poi diventa consigliere giuridico presso la presidenza del Consiglio, sempre occupandosi di semplificazione.

Dal 2009 è componente del Comitato nazionale di lotta contro le frodi comunitarie e della commissione di studio sulla class action. Poi diventa consigliere giuridico del ministro delle Attività produttive con delega a Parmalat e altre imprese in crisi, made in Italy, semplificazione. Adesso Rustichelli approda al vertice dell'Antitrust, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Una fugura ritenuta di garanzia dai presidenti di Camera e Senato. In gioco ci sono dossier importanti, anche per Mediaset. Come lo sviluppo industriale del gruppo nelle radio, l’intesa commerciale con Sky per il passaggio della piattaforma tecnologica di Premium, la querelle con Vivendi.

