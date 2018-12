Colla-Landini, corsa a due per la leadership della Cgil

Corsa a due per la successione di Susanna Camusso alla guida della Cgil. L’ex segretario generale dell’Emilia Romagna, Vincenzo Colla (56 anni), ha rotto gli indugi ufficializzando al direttivo di Corso d’Italia la sua candidatura al vertice del primo sindacato italiano per numero di iscritti. Finora c’era un solo candidato, l’ex leader dei metalmeccanici della Fiom, Maurizio Landini (57 anni), che la stessa Camusso prima della scadenza del suo mandato (3 novembre) ha indicato come suo successore. La scelta di Camusso non gode del sostegno di buona parte del sindacato, sia per ragioni di metodo che di merito, come è emerso dai congressi di categoria e territoriali, che hanno evidenziato una spaccatura sul nome del futuro leader della Cgil.

La partita per la leadership della Cgil è aperta

È tutta da giocare ancora la partita per la leadership, in vista del congresso che si terrà dal 22 al 25 gennaio a Bari, che dovrà eleggere l’assemblea generale, chiamata a votare il nome del nuovo segretario generale della Cgil.

Lo scontro interno è sul nome del prossimo segretario generale, visto che il documento “il lavoro E’” ha incassato nei congressi territoriali e di categoria il sostegno del 98% degli iscritti.

Ma dietro i due nomi ci sono anche storie diverse, ed idee differenti del fare sindacato. Sul versante politico Landini è considerato più abile a dialogare con i movimenti che vanno anche oltre al perimetro della sinistra tradizionale, mentre Colla ha il sostegno dell’area riformista della Cgil, ed è considerato più vicino al centro-sinistra (non Renziano).

Sette categorie con Landini, cinque con Colla

A favore di Landini si sono espresse sette categorie: può contare sui metalmeccanici della Fiom, sulla maggioranza della funzione pubblica, della scuola, del commercio, dei bancari, dei lavoratori “atipici” del Nidil e dell'agroIndustria. Sono cinque le categorie che hanno espresso apertamente la contrarietà alla soluzione “Landini”, avanzando la proposta della leadership di Colla, prima ancora che egli stesso la ufficilizzasse.

Colla gode del sostegno di un’ampia maggioranza dei pensionati dello Spi, degli edili, dei trasporti, dei chimici-tessili della Filctem, del sindacato delle comunicazioni.

Il ruolo decisivo dei pensionati

Lo Spi che terrà il congresso dal 9 all’11 gennaio a Torino, non intende rinunciare a condurre la propria battaglia per la scelta del nuovo leader della Cgil. I pensionati rappresentano circa la metà degli iscritti alla confederazione (sono 2,7 milioni su 5,5 milioni di tesserati) ed eleggono il 49,8%% della platea congressuale: il 25% direttamente e il 24,8 come quota di solidarietà a favore delle categorie meno rappresentate. Potranno, avere, dunque, un ruolo decisivo nell’elezione del nuovo segretario della Cgil.

