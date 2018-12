Emirates apre nuova lounge a Fiumicino

Emirates investe su Fiumicino con una nuova lounge, per i passeggeri di prima e business class, che consente anche l'imbarco diretto sull'aereo.

Investimento di 4 milioni

La compagnia di Dubai, che ha la flotta più vasta al mondo di superjumbo Airbus 380 (108 in servizio, altri 54 ordinati devono essere consegnati dal produttore), ha inaugurato oggi una nuova lounge all'aeroporto Leonardo Da Vinci. È all'interno dell'area di imbarco E per i voli internazionali. “La struttura _ ha detto il country manager italiano di Emirates, Flavio Ghiringhelli _ rappresenta un investimento di 4 milioni di Euro per garantire maggiori livelli di comfort”.

Imbarco diretto sull'aereo

“La sua nuova posizione offre una spettacolare vista sulle piste e un imbarco diretto sull'aereo. Ha una superficie di quasi 950 metri quadrati e può ospitare comodamente 162 passeggeri”, dice Emirates.Tutti i clienti di First Class e Business Class di Emirates, nonché i membri Skywards Platinum e Gold, che viaggiano sui due voli giornalieri che la compagnia offre tra Roma a Dubai, avranno accesso gratuito alla nuova lounge, che sostituisce la vecchia struttura e si trova in una zona più comoda del terminal dell'aeroporto. I clienti di Emirates Skywards Silver e Skywards Blue possono invece accedere a pagamento.

Docce e sala preghiera

Il country manager Ghiringhelli ha precisato che è la 42ma lounge di Emirates nel mondo. Costruita secondo gli standard di design degli interni delle lounge Emirates, ha un aspetto “contemporaneo”. Tra i servizi ci sono una sala da pranzo, una sala preghiera, docce, business center e opere d'arte su misura.

Undicesima compagnia per traffico in Italia

Emirates ha una flotta composta da 108 A380 e 164 Boeing 777. Inoltre devono essere consegnati ulteriori 54 A380 e 150 B777 già ordinati. E' stata la prima ed è l'unica compagnia che in Italia vola con l'A380, da Fiumicino e Malpensa. Nel 2017, secondo i dati pubblicati dall'Enac, Emirates ha trasportato tra l'Italia e Dubai 1,936 milioni di passeggeri, con una crescita del 4,6 per cento sul 2016. Per traffico è l'undicesima compagnia operante in Italia, alle spalle della spagnola Volotea e davanti all'olandese Klm. E' la prima tra le compagnie non europee, di gran lunga davanti all'altra degli Emirati Arabi Uniti, Etihad, ex partner azionario di Alitalia fino al commissariamento. Etihad, che vola ad Abu Dhabi, l'anno scorso ha trasportato tra l'Italia e gli Emirati Arabi 441.873 passeggeri (+17,5 per cento sul 2016).

Dubai seconda destinazione intercontinentale da Roma

L'a.d. di Aeroporti di Roma, Ugo de Carolis, ha rilevato che Emirates è una delle principali compagnie per volumi di traffico su Fiumicino, “arrivando a tarsportare oltre 600mila passeggeri annui. Dubai rappresenta per Fiumicino la seconda destinazione intercontinentale dopo New York per numero passeggeri”.

