Manovra, è caos: in Aula senza mandato. Verso decreti per reddito e pensioni a gennaio

Pd e Leu hanno abbandonato i lavori della Commissione Bilancio del Senato sulla manovra. Il presidente Daniele Pesco (M5S) aveva da poco spiegato che la commissione non avrebbe avuto tempo per esaminare tutti gli emendamenti e probabilmente nemmeno per organizzare l'audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Dunque il testo della manovra è arrivato in Aula al Senato senza mandato al relatore e senza che sia stato effettuato alcun voto in commissione. Dopo le proteste delle opposizioni, la presidente Elisabetta Casellati ha convocato la capigruppo per decidere come proseguire.

L’annunciato maximendamento, secondo quanto si apprende, dovrebbe arrivare in Aula domani, 21 dicembre. Sul testo finale della manovra, che comprende le modifiche annunciate dopo l’accordo con l’Ue, il governo porrà la fiducia.

Intanto, i decreti legge sul reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero sulle pensioni - le due misure “bandiera” del governo - dovrebbero arrivare in Consiglio dei ministri a inizio gennaio. Le misure erano inizialmente attese tra Natale e Capodanno ma, secondo quanto si apprende, il governo sarebbe orientato a rinviarne di qualche giorno l’approvazione in Cdm.

«Pd: nessun voto, domani imporranno fiducia»

«È la prima volta di una manovra totalmente extraparlamentare» dice il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, commentando il mancato voto in commissione. «Abbiamo dato la disponibilità a venire in aula il 26 per votare la manovra dopo averla esaminata in commissione - ha detto - ma la maggioranza vuole farci votare solo la fiducia in Aula: la imporranno domani sera». «È un atto ostile al Paese, una manovra drammatica ricca di errori che pagheremo negli anni», ha aggiunto Marcucci.

«Abbiamo abbandonato i lavori, dopo sei giorni di prese in giro, di continui rinvii, non abbiamo né discusso nè votato un emendamento» aggiunge il capogruppo Pd in commissione, Antonio Misiani. Che spiega: « Sono state trasmesse a Bruxelles informazioni che noi non abbiamo», «la manovra è stata stravolta dall'emendamento depositato ieri sera, ma questo non conta per il Presidente della commissione bilancio e per una maggioranza che va avanti come uno schiacciasassi, senza mandato al relatore, dritta verso il voto di fiducia».

