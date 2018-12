Protesta dei bus turistici: a Roma traffico in tilt. La sindaca Raggi: «Inaccettabile»

«Concentramento di bus turistici nell'area di piazza Venezia, chiusure al traffico, anche su via del Teatro Marcello e via dei Cerchi, ripercussioni sul lungotevere. In generale sono previste forti ripercussioni in tutta l’area». Con questo tweet ieri sera alle 22.18 l’account di “Roma Servizi per la Mobilità” (società al 100% da Roma Capitale) anticipava il caos di questa mattina: centro storico bloccato per la protesta dei bus turistici dopo la decisione del Consiglio di Stato di respingere la richiesta di sospensiva del nuovo regolamento del comune di Roma per l'accesso dei pullman nel centro storico, a partire da gennaio.

Contro lo stop del Campidoglio

Numerosi bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la chiusura al traffico di piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell'area centrale, che il comando della polizia locale sta cercando di fronteggiare con decine di pattuglie in campo. Chiuse anche via dei Cerchi e via del Teatro Marcello. Con la conseguenza che il traffico, alle 9.30, era ormai intasato anche nelle zone immediatamente limitrofe al centro storico. Ieri avevano protestato sempre a Roma taxi e ncc per le misure contenute nella manovra varata dal governo.

Taxi: governo chiarisca o sarà sciopero

«Il governo chiarisca prima che si indica uno sciopero generale» ha detto il coordinatore nazionale di Unica Taxi Cgil Nicola Di Giacobbe, spiegando che «c’è uno stato di agitazione della categoria che sta aumentando. Il Governo, il ministro Toninelli, o chi per loro, dicano chi è quella manina che sarebbe intervenuta disattendendo l’accordo fatto tra Governo e sindacati. Venga allo scoperto - prosegue - chi nel governo non intende mantenere gli accordi fatti».

La sindaca Raggi: il centro va liberato

«È inaccettabile che Roma sia tenuta sotto scacco bus turistici: il centro va subito liberato, sciogliete l’assemblea perché state paralizzando la città». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi parlando ad una delegazioni di rappresentanti dei gestori dei bus turistici che stanno protestando sotto il Campidoglio. «È finito il tempo in cui i bus turistici scorazzano per la città», ha detto Raggi.

