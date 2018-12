Scuola, iscrizioni online dal 27. Arriva la guida per le famiglia

Giovedì 27 dicembre si mette in moto la macchina delle iscrizioni al nuovo anno scolastico. I genitori dei bambini che frequenteranno la prima elementare, infatti, potranno avviare la procedura di registrazione sul portale creato dal ministero dell'Istruzione. Alle elementari e alle medie va indicata anche la durata dell'orario scolastico, mentre alle superiori va scelto l'indirizzo specifico. In attesa dell'avvio delle iscrizioni vere e proprie – il 7 gennaio – la Guida rapida allegata all'Esperto risponde con IL Sole 24 Ore di lunedì 24 dicembre si propone come vademecum per le famiglie degli studenti che devono orientarsi tra procedure informatizzate di nuova generazione e gli adempimenti. Spazio anche alle Faq del Miur.

Professionisti, le regole per lavorare in un altro Paese europeo

Esercitare la professione in pianta stabile in un altro Paese europeo? È un'opzione a portata di mano, ma con regole diverse in base alla categoria di appartenenza. Secondo la banca dati della Commissione Ue, dal 1997 al 2017 sono stati circa 600mila i professionisti globetrotter dei 28 Paesi: tra loro 35.729 italiani. A dettare le regole di questa mobilità è soprattutto la direttiva 2005/36/Ce aggiornata nel 2013, che favorisce la libera circolazione dei lavoratori nel mercato unico e nei Paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda), e ha riunito 15 diverse discipline riguardanti specifiche professioni. Tutti i dettagli, categoria per categoria, nella sezione “.professioni” del Sole 24 Ore del Lunedì.

VAI A SCUOLA 24

Abuso del diritto, cade il vincolo delle motivazioni economiche

Non c'è nessuna sostanza economica da giustificare in presenza di operazioni legittime. Nel corso del 2018 sono stati forniti numerosi chiarimenti in materia di abuso del diritto da parte delle Entrate. Quasi tutti sono contenuti in risposte a interpelli, ma va ricordata anche la risoluzione 40/E/2018 sul consolidato domestico. Documento con cui l'Agenzia ha confermato che – quando ci si mette nelle condizioni di legge per fruire di un vantaggio previsto dall'ordinamento – non vi è nessuna valida ragione economica (nessuna sostanza economica) da addurre. Nella sezione settimanale “Norme & Tributi”.

© Riproduzione riservata