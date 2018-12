Tria: la situazione francese ha reso più rigida la Ue verso l’Italia, non il contrario

«I problemi che si sono creati in Francia hanno reso la commissione più rigida verso l’Italia, la parte più rigorista si era preoccupata che essendo meno rigida con l'Italia poi ci sarebbero state altre richieste da parte di altri Stati». Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato da Maria Latella e Oscar Giannino a 24 Mattino, su Radio 24, parla della trattativa con Bruxelles anche alla luce del presunto trattamento più “morbido” riservato a Macron dopo l’annuncio di un piano che porta il deficit francese intorno al 3,4%.

Sul fronte interno, Tria spiega che l’aumento delle clausole Iva previste nella manovra dopo l’accordo con l’Ue «richiederà sforzi molto più grandi al governo nella legge di bilancio del prossimo anno» e assicura che «il prelievo sulle pensioni d’oro è una misura temporanea». E reputa «scontato che la proposta italiana di bilancio sarà approvata».

Aumento clausole Iva, più sforzi nei prossimi anni

«Per gli anni 2020 e 2021 era già previsto un forte aumento dell'Iva - ha detto Tria - certamente adesso le clausole di salvaguardia sono state aumentate e significa che si dovrà fare uno sforzo molto maggiore rispetto a quello che si è fatto di quest'anno». «Poi si vedrà - ha aggiunto - ma oggi era necessario cercare di rientrare con i conti per evitare una procedura di infrazione».

Pensioni d’oro, si chiedono un po’ di sacrifici, ma non molti

«Parliamo di pensioni non basse, non d’oro, ma innanzitutto si tratta di un provvedimento temporaneo, anche perché se non lo fosse sarebbe incostituzionale» ha assicurato il ministro parlando del prelievo agli assegni più alti, utilizzato per permettere ad altri lavoratori di andare in pensione con quota 100previsti tagli agli assegni più pesanti. «Si chiedono un po’ di sacrifici ma non molti - ha continuato - quando si fa una redistribuzione del reddito, siccome non si creano soldi dal nulla, bisogna fare una scelta politica».

Proposta italiana? Approvazione è scontata

«Siamo a fine dicembre, fino a gennaio non vedo cosa possa andare storto, è scontato che la proposta italiana di bilancio sarà approvata», ha assicurato quindi Tria. Rispondendo a una domanda sulle parole del commissario europeo per la stabilità finanziaria Valdis Dombrovskis, che aveva dichiarato: «Se le cose non dovessero andare per il verso giusto siamo pronti a riaprire il dossier Italia a gennaio», Tria ha spiegato a Radio 24: «È soltanto un’osservazione dovuta al fatto che ovviamente noi abbiamo detto quello che avremmo fatto. La manovra di bilancio deve essere approvata in Parlamento, è tutto qui. È chiaro che il commissario Dombrovskis, evidentemente, ha voluto sottolineare che si aspetta che la proposta italiana di bilancio sia approvata in Parlamento. Ma questo ovviamente è scontato».

