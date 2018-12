Le assunzioni «extra» nella Pa raddoppiano a quota 33mila

C’è un punto su cui la “manovra del popolo” del governo gialloverde ricorda molto da vicino le leggi di bilancio messe a punto dagli esecutivi che l’hanno preceduto. Ed è nella sequela di assunzioni (più o meno straordinarie) nella Pa disseminate lungo le sue centinaia e centinaia di commi. Con un’altra assonanza rispetto al recente passato: il plotone di aspiranti neoassunti nel doppio giro parlamentare è raddoppiato rispetto al testo originario: da 16mila a oltre 33mila. Con l’Istruzione a farla da padrona. E altre due novità rilevanti in tema di pubblico impiego: lo stop al turnover ordinario fino al 15 novembre 2019 e la proroga di un anno delle graduatorie dei vecchi concorsi.

Le assunzioni straordinarie

Dopo i due passaggi alla Camera e al Senato, il “totalizzatore” delle nuove assunzioni è schizzato verso l’alto. Dalle 16mila unità aggiuntive di personale previste dal testo che è uscito da Palazzo Chigi il 15 ottobre si è passati, come detto, a oltre 33mila. Un balzo dovuto soprattutto alle scelte fatte per il mondo dell’istruzione. Si pensi agli 11.500 posti per le pulizie nelle scuole che verranno “scongelati” dopo un ventennio di tentativi falliti di esternalizzazioni e serviranno a stabilizzare un bacino potenziale di 18mila addetti (di cui 12 mila ex Lsu comunali). A questi vanno aggiunti i 2mila maestri che serviranno a potenziare il tempo pieno alle elementari del Sud, i 400 docenti degli istituti musicali, i 226 Ata che avevano un contratto a termine e una doppia new entry delle ultime ore: due dirigenti per l’Ufficio scolastico del Friuli venezia Giulia e 290 unità del personale educativo statale. Senza dimenticare lo spazio dato alle università che - a fronte del blocco del turnover ordinario - si vedono assegnare 1.000 ricercatori di tipo B) (e cioè quelli che possono accedere alla docenza) e 440 punti organico in due anni che possono significare altrettanti ordinari in più nelle università virtuose.

Sul secondo gradino del podio troviamo le Forze dell’ordine che si vedono confermati i 6.150 posti che si aggiungeranno nell’arco di cinque anni. Di questi, 1.043 verranno assunti in via straordinaria già nel 2019. Così suddivisi: 389 poliziotti, 427 carabinieri e 227 finanzieri. Senza dimenticare i 1.500 vigili del fuoco che arriveranno a scaglioni (650 da maggio, 200 da settembre, 650 da aprile 2020) e i 325 tra prefetti e funzionari in odore di ingresso.

La terza piazza sembra aggiudicarsela la Giustizia. Ai 3mila dipendenti aggiuntivi (in tre anni) che arriveranno negli uffici giudiziari vanno sommati i 600 magistrati ordinari e i 1.300 agenti penitenziari (più 35 dirigenti). Più tutta una serie di mini-assunzioni in deroga: 32 al Consiglio di Stato, 26 al Tar, 27 alla Corte dei conti, 7 alla giustizia minorile.

Le altre misure in arrivo

Pur ammettendo il turnover straordinario nella misura che abbiamo appena descritto la stessa manovra congela gli avvicendamenti ordinari. Fino al 15 novembre 2019, infatti, la presidenza del Consiglio, i ministeri, gli enti pubblici non economici, le agenzie fiscali e le università non potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato «in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno». Una brutta botta per le migliaia di vincitori di concorso ancora in attesa di un posto nella Pa. Mitigata almeno in parte dalla decisione, a opera della stessa legge di bilancio, di prorogare dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre dell’anno prossimo le graduatorie dei concorsi pubblici. Inclusi i comparti della sicurezza, del soccorso e della difesa, della scuola e delle università.

