Manovra, esame in commissione. Su Ires no profit norma sbagliata, la cambieremo

Rush finale per la manovra che, dopo la breve pausa natalizia, torna oggi in terza lettura alla commissione Bilancio della Camera dopo il via libera del Senato arrivato nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. Dall’esame della Commissione non sono attese modifiche, in modo da far arrivare il testo in Aula domani, 28 dicembre: qui il governo porrà la fiducia per arrivare al via libera definitivo entro sabato 29 dicembre ed evitare, così, di sforare il limite massimo del 31 dicembre oltre il quale scatta l’esercizio provvisorio. Ma l’ultimo giro di boa del ddl bilancio si annuncia non privo di ostacoli. Dopo l’approvazione al Senato arrivata tra le proteste, le opposizioni reclamano più tempo per l’esame del testo.

Intanto, il vicepremier Luigi Di Maio annuncia che la norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit «va cambiata nel primo provvedimento utile», «non subito in manovra perchè si rischia l’esercizio provvisorio». Il taglio dello sconto Ires per volontariato e Onlus previsto dalla legge di bilancio aveva suscitato proteste da più parti. «Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli» spiega Di Maio.

Pd: ricorso alla Consulta. Insieme a Fi valuta colloquio con Mattarella

Pd e Fi valutano la richiesta un colloquio sulla manovra con il presidente Mattarella, anche se - assicurano - nessuna decisione è stata ancora presa e la valutazione dipenderà dall’andamento dei lavori parlamentari. Intanto, il Pd hanno annunciato oggi un ricorso alla Consulta contro una legge di bilancio «approvata fuori dall’ordinario percorso parlamentare». «Meglio qualche giorno di esercizio provvisorio che aspettare il giudizio della Consulta e rischiare di dover intervenire dopo», ha detto Renato Brunetta (Fi) parlando del ricorso del Pd.

Polemiche sulla diretta web

Spunta poi la polemica sulla diretta web dei lavori della commissione. «Alla faccia della trasparenza», denunciano gli azzurri di Fi in una nota, la richiesta di trasmettere via streaming la seduta è stata «sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari tranne che dal M5S», rendendo di fatto impossibile la trasmissione. Ma i Cinquestelle replicano: «Si tratta di una richiesta fuori dal regolamento quando la commissione è in sede referente», «la pubblicità dei lavoratori è prevista solo per le audizioni» e «se Pd e Fi pensano di poter cambiare le regole così come pensavano di cambiare la

Costituzione italiana si sbagliano di grosso».

Le opposizioni chiedono audizioni di Tria, Upb, Mef

Alle 15 in commissione ci sarà l’audizione dell’Upb, l’Ufficio parlamentare di bilancio. Lo ha stabilito la capigruppo dopo la richiesta di Pd e Forza Italia, che sulla manovra hanno fatto sapere di voler audire anche il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, l’Ufficio parlamentare di Bilancio, del Demanio e del direttore generale del Mef, Alessandro Rivera. Le richieste di chiarimenti vanno dalle norme sul salvabanche a quelle sulle dismissioni, passando per gli «enormi errori nelle coperture che emergono di ora in ora», ha detto Brunetta, secondo il quale il piano di dismissioni «da un miliardo in un periodo di recessione economica» rischia di rivelarsi una «svendita». Inoltre le norme sul rimborso degli azionisti previste con l'istituzione del fondo per i risparmiatori da 1,5 miliardi sarebbero contrarie alla direttiva bancaria Brrd. Per questo, denuncia Brunetta, l’Italia sarebbe a rischio di procedura di infrazione e da qui la richiesta di sentire Rivera e Tria.

Il Pd: il governo Conte ha violato la Carta

«Oggi con i senatori del mio gruppo firmiamo e depositiamo il #ricorso alla Consulta contro una legge di Bilancio approvata senza che Commissioni (a partire da quella sul Bilancio) e Aula abbiano potuto anche solo toccare il testo», scrive in tweet il dem Matteo Richetti. E il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, spiega: «Secondo il nostro giudizio, il governo Conte ha palesemente violato la Carta con le modalità usate per approvare la legge di bilancio modalità che peraltro si stanno ripetendo anche alla Camera». «Il collegio difensivo al quale ci siamo rivolti è composto dai professori Caravita, Cecchetti, De Vergottini, Falcon, Lucarelli, Onida e Randazzo» fa sapere Marcucci, annunciando che «il ricorso sarà depositato domani 28 dicembre». Il Pd ha già annunciato per sabato 29 dicembre un sit in di protesta contro la manovra in piazza Montecitorio e chiama a raccolta i cittadini per «testimoniare che c'è un'Italia che combatte e che non si arrende alle peggiori destre al governo del paese», scrive su Facebook il presidente del partito Matteo Orfini.

Le novità

Dalla dote per le pensioni di anzianità ridotta a 4 miliardi per il primo anno, alla pace fiscale per cittadini e professionisti, fino al piano di dismissioni immobiliari che per il 2019 punta a 1,6 miliardi, sono diverse le misure approvate al Senato dopo l’accordo con la Ue che ha evitato la procedura di infrazione. Tra le altre novità, in arrivo una struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici che darà lavoro a un massimo di 300 persone, assunte a tempo determinato a partire dal 2019, di un massimo di 300 persone. Prevista anche l’assicurazione infortuni delle casalingh, biglietti nominativi per i grandi concerti rock e pop, ma anche sconti per i giovani che prendono la patente per guidare un Tir.

