Reddito di cittadinanza, con i 780 euro la povertà si supera solo al Sud

Un sussidio di 780 euro al mese, non lontano dal primo stipendio netto di un giovanissimo operaio e sicuramente più del netto in busta di uno stagionale impiegato (in regola) nella raccolta di frutta e verdura, consentirebbe a un single in età da lavoro di superare ampiamente la sua soglia di povertà assoluta (560 euro) se vive in un piccolo comune del Mezzogiorno. Ma non chiude certo il gap di deprivazione in cui si trova un suo concittadino, nelle medesime condizioni, che vive in un’area metropolitana del Nord (dove invece la soglia di povertà assoluta è di 826,7 euro).

Il costo della vita, come spiegano i calcolatori Istat, cambia molto lungo la Penisola. E fa variare parecchio le soglie mensili di spesa per l’acquisto di beni essenziali per vivere appena fuori dall'indigenza.

Si apprende dall’ultimo Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes - Istat) che nel 2017 in un grande comune del Centro (50-250mila abitanti) servivano almeno 754 euro per fare quella spesa minima, mentre in un analogo municipio del Sud ne bastavano 597. La differenza supera il 20 per cento.

Nella calibrazione del futuro Reddito di cittadinanza, destinato a soppiantare il Reddito di inclusione entro il secondo semestre dell’anno stando alle volontà del governo, si dovrà tener conto di queste diversità di potere d’acquisto. Ma poiché la misura vorrebbe essere anche di ri-attivazione all’impiego, perlomeno di quel 25-30% di poveri assoluti che potrebbero effettivamente essere ri-occupabili, si dovrà tener conto anche dell’effetto disincentivo. Se il sussidio è troppo vicino (o in qualche caso supera) il reddito da primo impiego, allora ci si dovrà chiedere quando (dove e come) scatta il disincentivo a lavorare.

Spiega Cristiano Gori, responsabile scientifico dell'Alleanza contro la povertà: «Per quanto riguarda gli importi, si deve tener conto delle significative differenze nel costo della vita esistenti tra le aree del Paese. Se lo scopo è assicurare ad ogni famiglia in povertà le risorse economiche necessarie a raggiungere uno standard di vita decente, l’ammontare di queste risorse non potrà che essere differenziato tra le diverse aree del Paese».

Il problema è ben presente ai policy maker, che infatti stanno puntando su soglie di reddito differenziate. Oltre alle soglie Isee si terrà conto (scontando) delle spese per l’affitto e (contando) il fitto figurativo legato alla casa di proprietà. Si tratta di dimensioni importanti per due ragioni: perché il costo dell’abitare pesa molto nel paniere della spesa di una famiglia povera e perché quel costo varia molto nelle diverse aree geografiche.

Ma potrebbe non bastare. In assenza di un reddito minimo da lavoro valido come soglia differenziata per aree geografiche (i nuovi voucher non bastano perché poco diffusi e assai poco rappresentativi) si dovrà tener conto dell’effetto disincentivo: quando un datore di lavoro in cerca di manodopera sarà spiazzato, nel suo distretto, dal Reddito di cittadinanza?

Il problema non è solo tra Sud e Centro-Nord (dove l’anno scorso viveva il 57% dei poveri assoluti). «Bisogna prendere atto del cambiamento epocale avvenuto nel profilo della popolazione povera in Italia» spiega ancora Cristiano Gori. A partire dal 2005 l’indigenza è cresciuta tra i gruppi sociali storicamente più colpiti (Sud, famiglie senza occupati, famiglie con tre figli), ma ha conosciuto anche una diffusione senza precedenti tra fasce di popolazione che, in precedenza, si sentivano al sicuro (Nord, famiglie con occupati, famiglie con uno o due figli). «La povertà – conclude Gori – ha «rotto gli argini» e ora riguarda trasversalmente l’intera società italiana: come mai prima, il rischio di cadervi è diffuso e percepito come una concreta minaccia».

