Manovra, la Camera avvia la terza lettura. Opposizione all’attacco

Tra dure polemiche per i tempi contingentati dell’esame parlamentare e accuse di parzialità al presidente Roberto Fico, da questa mattina l'Aula della Camera è impegnata nella terza lettura della legge di Bilancio 2019. Di fatto, una corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio: per questo, nella notte, la commissione Bilancio di Montecitorio aveva approvato, con i voti di M5s-Lega e l'opposizione di Pd e Forza Italia, il mandato al relatore, e il via libera alla trasmissione del provvedimento all'assemblea senza discutere né votare (come già al Senato in seconda lettura) i circa 350 emendamenti presentati.

Attesa per la richiesta della fiducia

Per stringere i tempi d’esame, i relatori di maggioranza hanno rinunciato ad intervenire, consegnando il testo del loro discorso: una scelta di economia dei tempi che ha, però, innescato la reazione dell'opposizione, inducendola ad

abbandonare la Conferenza dei capigruppo per protesta contro il presidente che non ha fatto votare una richiesta di sospensione dell'Aula. «Il presidente della Camera deve essere soggetto di garanzia e non di parte. L'opposizione è stata umiliata. Fico non ha fatto votare la sospensione perchè mancava la maggioranza», ha spiegato il capogruppo del Pd Graziano Delrio. «Noi abbiamo rispetto per Fico, ma lui deve avere rispetto per l'opposizione. Venga in Aula a spiegare il suo comportamento», aggiunge Maria Stella Gelmini di FI. La richiesta del voto di fiducia sulla manovra da parte del Governo è prevista per questo pomeriggio, tra le 16 e le 17, e sarà seguita da una Conferenza dei capigruppo che dovrà decidere sul prosieguo dei lavori.

Conte: pieno rispetto per Camere, ritardi su manovra non si ripetano

Sul duro scontro politico in Assemblea alla Camera è intervenuto oggi anche il premier Giuseppe Conte, che nel corso della sua conferenza stampa di fine anno ha ammesso la «situazione non ideale» creatasi al Senato durante la discussione della manovra, che si va replicando alla Camera, dove «c'è la prospettiva di una contrazione forte dei tempi». Causa le trattative sui conti con la Commissione Ue a Bruxelles «siamo arrivati in zona Cesarini per il varo della manovra», ha ammesso Conte, sicuro che «una situazione del genere non si presenti più. In ogni caso, non c'è stata nessuna deliberata volontà del governo di comprimere i tempi».

Opposizioni all'attacco

In Aula, la bagarre dell’opposizione è partita con gli interventi iniziali sull'ordine dei lavori, prima dell'inizio della discussione generale. «Mai è successo che si arrivasse da una terza lettura della legge di Bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti», ha tuonato il dem Emanuele Fiano - tra i protagonisti delle proteste messe in scena nellemiciclo - chiedendo l'intervento del presidente della Camera «contro questo vulnus» che «mortifica il Parlamento e viola la Costituzione». All’attacco anche l’azzurro Francesco Paolo Sisto, che ha annunciato «opposizione dura, non solo in quest'Aula ma anche nelle piazze, rispetto ad una manovra che non siamo riusciti a discutere per niente qui alla Camera e che il Senato ha esaminato per duecento minuti in tutto». Nella fase iniziale della seduta l'opposizione ha chiesto poi un allungamento dei tempi di

discussione «dopo il procedimento anomalo e senza precedenti che è stato seguito in Senato», ha detto Maurizio Lupi.

Il Pd deposita ricorso alla Consulta

Il Pd, intanto, insiste nella preannunciata denuncia di incostituzionalità per l’iter a tappe forzate del ddl Bilancio: oggi il collegio di costituzionalisti incaricati dal gruppo dem del Senato ha depositato infatti alla Corte costituzionale un ricorso contro la manovra, sollevando un conflitto di attribuzione contro il governo. Dal momento che fino all’ammissibilità il procedimento è coperto da riservatezza il testo del ricorso non è stato reso noto, per rispetto della Corte, e i proponenti si sono limitati a illustrare le motivazioni. Nel passaggio al Senato, ha spiegato alla stampa il capogruppo dem Andrea Marcucci, «c'è stata la volontà precisa di impedire di conoscere cosa di stesse votando. Si è voluto intaccare la democrazia parlamentare e il nostro ricorso vuole ristabilire le regole della democrazia che Governo e maggioranza stanno minando con continuità e determinazione». Il ricorso, ha spiegato il deputato e costituzionalista Stefano Ceccanti, evidenzia la violazione dell'articolo 72 della Costituzione, «secondo il quale ogni testo legislativo deve essere esaminato dalla commissione di merito e votato articolo per articolo dall'Aula. Il ricorso si basa sull'idea che un gruppo parlamentare sia un potere dello Stato e che quindi possa avanzare un ricorso diretto alla Consulta, così come prevede l'articolo 134, secondo comma della Costituzionale»

