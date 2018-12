Viminale, clientele, consulenti, micro-opere: la manovra in 106 “mance”

Mentre la discussione su saldi e impianto della manovra si svolgeva tra Palazzo Chigi, il Mef e Bruxelles, il Parlamento si è potuto esercitare solo sulle micro-misure rese possibili dai margini strettissimi lasciati da reddito di cittadinanza e quota 100. Ne è nato un elenco di interventi settoriali che ha via via assunto dimensioni poderose, per iniziativa dei parlamentari ma anche di singoli uffici governativi che hanno usato questo o quell’onorevole come “sportello”: che non potendo occuparsi di politica economica, si è dovuto accontentare di assegnare 100mila euro per combattere le plastiche monouso, studiare la «riconversione» di Taranto (retaggio di ipotesi post-Ilva?) o destinare 250mila euro alla Fondazione Lincei per la scuola.

Chi ha guardato al (proprio) territorio ha invece spinto per singole opere pubbliche, che sono riuscite a sopravvivere anche al taglio degli investimenti post-accordo con la Ue: 1,5 milioni saliranno così sul ponte che in Lombardia unisce Calusco e Paderno d’Adda, 3 milioni andranno all’aeroporto di Crotone, 5 alla ferrovia Novara-Biella.

Si è creato così un elenco di almeno 106 “interventi polvere”, che non cambiano il segno della manovra (valgono in tutto 280 milioni, meno dell’1% della manovra) ma archiviano la promessa principale della riforma del 2016: una legge di bilancio tutta di tabelle per dire addio all’assalto alla diligenza e alle micro-misure, che non dovrebbero entrare nel calderone della ex Finanziaria ma trovare spazio in leggi di settore. Anche perché di notte tutti i gatti sono grigi, e il caos della manovra non riesce spesso a distinguere le mance più o meno clientelari dai finanziamenti meritori che avrebbero bisogno anche di più impegno. Bastano 3 milioni di euro ad affrontare i problemi dei disabili gravi privi di sostegno famigliare (comma 455)?

Nel traffico dei micro-emendamenti, una serie di vittorie importanti è stato inanellato dal personale dei ministeri che sono riusciti a giocare meglio la partita della manovra. La riforma del pubblico impiego del 2017 aveva deciso di vietare gli aumenti ai fondi decentrati, quelli con cui ogni amministrazione paga le parti variabili delle buste paga (premi, turni e indennità varie) fino all’arrivo di un futuribile riordino degli stipendi pubblici. Ma il riordino tarda e le deroghe prosperano.

Salvini, da ministro dell’Interno, è riuscito a far infilare (comma 149) un aumento di 7 milioni del fondo decentrato del Viminale, che si aggiunge a un altro milione (comma 381) per il “suo” ministero. Una mossa analoga è riuscita all’agenzia delle Entrate: il comma 720 aumenta di 8 milioni il fondo decentrato dei dipendenti del fisco. Per la Direzione investigativa antimafia un nuova deroga è al comma 434, e vale 770mila euro. Ma oltre ai dipendenti pubblici qualche spicciolo arriva anche per i consulenti. Quelli chiamati ad aiutare il Mef per l’ambizioso piano di vendita del mattone di Stato, per esempio, potranno contare su 150mila euro all’anno per i prossimi tre.

C’è poi il calendario ad aiutare i parlamentari nel giocarsi la carta del sostegno alla cultura. Il 40esimo anniversario della scomparsa di Ugo Spirito “vale” 60mila euro per la fondazione che porta il suo nome, mentre i 20 anni dalla morte di Nilde Iotti si traducono i 100mila euro (altrettanti nel 2020) per celebrarne il ricordo. Quasi inesauribile è poi il filone «verde», dal milione per combattere la «Xylella fastidiosa» o censire gli alberi monumentali ai 2 milioni per il Catasto della frutta. Basteranno a costruire davvero politiche ambientali?

Le micro-norme

Tutte le misure della manovra con valore fino a 10 mln di euro sul 2019

Comma Oggetto Risorse stanziate Comma Oggetto Risorse stanziate 416 Fondazione Ugo Spirito 60.000 586 Presidenza italiana G 20 2.000.000 513 Monitoraggio Agenas su servizio sanitario 100.000 606 Attività culturari aree sisma 2016 2.000.000 735 Commissione riconversione Taranto 100.000 612 Matera capitale cultura 2019 2.000.000 750 Museo di Fiume 100.000 663 Fondo per le foreste 2.000.000 802 Studio plastiche monouso 100.000 666 Catasto della Frutta 2.000.000 1114 Celebrazioni Nilde Iotti 100.000 704 Commissario Veneto Sisma 2012 2.000.000 289 Comitato Atlantico italiano 150.000 986 Esclusione Isee immobili terremotati 2.000.000 433 Consulenze Mef per dismissioni 150.000 996 Aiuti comuni provincia L'Aquila 2.000.000 602 Commissario risanamento Fondazioni lirico-sinfoniche 175.000 1026 Centro merci Alessandria Smistamento 2.000.000 470 Consiglio nazionale giovani 200.000 674 Fermo biologico della pesca 2.500.000 987 Sospensione mutui terremoto 2012 200.000 758 Mobilità delle fiere 2.600.000 405 Accademia dei Lincei 203.855 133 Aeroporto Crotone 3.000.000 233 Protocollo intesa Mise-Gdf 250.000 286 Fondo politiche migratorie 3.000.000 241 Comitato sviluppo industria aeronautica 250.000 455 Fondo disabili privi di sostegno famigliare 3.000.000 406 Fondazione Lincei per la scuola 250.000 460 Fondo antidroga 3.000.000 453 Screening straordinario patologie della retina 250.000 613 Parma capitale cultura 2020 3.000.000 688 Struttura tecnica personale sanitario 259.640 620 Promozione arte contemporanea all'estero 3.000.000 652 Special Olympics Italia 300.000 665 Recupero alberi alluvione Bellunese 3.000.000 280 Federazione italiana superamento handicap 400.000 732 Tecnopolo del Mediterraneo 3.000.000 645 Assegno Giulio Onesti per gli sportivi 450.000 322 Giustizia contabile 3.390.000 320 Giustizia amministrativa 500.000 543 Fondo malattie genetiche 4.000.000 560 Fondazione ricerca malattie del pancreas 500.000 551 Remunerazione farmacie regioni 4.000.000 585 Anagrafe nazionale vaccini 500.000 611 Digitalizzazione patrimonio culturale 4.000.000 669 Tutela Made in Italy 500.000 615 Credito d'imposta cinema 4.000.000 701 Valorizzazione prodotti agroalimentari Trentino Alto Adige 500.000 770 Procedure digitali Consip 4.300.000 742 Aiuti studenti disabili Afam 500.000 129 Sede Società Dante Alighieri 4.725.000 1002 Commissari sisma 2012 500.000 88 Radio radicale 5.000.000 417 Razionalizzazione immobili Inail 600.000 128 Elettrificazione Novara-Biella 5.000.000 619 Patrimonio culturale Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio 600.000 414 Scuola dottorato Gran Sasso 5.000.000 589 Contributi iniziative umanitarie internazionali 700.000 430 Assunzioni Demanio per dismissioni 5.000.000 811 Carta d'identità elettronica 750.000 483 Caregiver famigliare 5.000.000 434 Premi personale Direzione antimafia 770.000 489 Fondo mobilità disabili 5.000.000 588 Erogazione enti studio politica estera 778.000 523 Nuove tecnologie oncologiche 5.000.000 156 Credito d'imposta bonifiche aree pubbliche 1.000.000 654 Terreni al terzo figlio 5.000.000 296 Seggiolini anti-abbandono 1.000.000 933 Acquisto mezzi per buche di Roma 5.000.000 343 Istituti di cultura 1.000.000 1005 Sedi Vigili del Fuoco Genova 5.000.000 381 Assunzioni Viminale 1.000.000 559 Fondo Adroterapia 5.000.000 407 Fondazione Ebri 1.000.000 149 Premi personale Viminale 7.000.000 435 Fondo vittime infortuni sul lavoro 1.000.000 765 Rimborso Imu a Torino 7.000.000 452 Biblioteca per ciechi Regina Margherita di Monza 1.000.000 125 Ripristino opere a mare Liguria 8.000.000 456 Fondo inclusione persone sorde 1.000.000 605 Aiuti spettacolo dal vivo 8.000.000 487 Carta della famiglia 1.000.000 720 Premi personale agenzia Entrate 8.000.000 608 Sostegno cori e bande 1.000.000 412 Scuola superiore meridionale 8.209.000 614 Decennale terremoto L'Aquila 1.000.000 520 Fondo lavoro disabili 10.000.000 618 Valorizzazione siti Unesco 1.000.000 592 Fondo vittime usura 10.000.000 660 Xylella fastidiosa 1.000.000 741 Sistema integrato istruzione 10.000.000 661 Censimento alberi monumentali 1.000.000 747 Premi personale Mibact 10.000.000 668 Fondo cibo ai poveri 1.000.000 969 Aiuti aree confinanti con Regioni autonome 10.000.000 672 Sostegno apicoltura 1.000.000 970 Fondo montagna 10.000.000 756 Animali d'affezione 1.000.000 982 Numero unico europeo 112 10.000.000 888 Aiuti minoranza italiana in Slovenia 1.000.000 1006 Rate mutui Cdp comuni colpiti sisma 2012 1.253.000 725 Piano scuola digitale 1.440.000 509 Vigilanza fondi pensione Covip 1.500.000 918 Ponte San Michele a Calusco d'Adda 1.500.000 1004 Macchinari Vigili del Fuoco Genova 1.600.000 244 Scuola europea di industrial engineering 2.000.000

© Riproduzione riservata