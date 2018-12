Manovra, stasera il voto sulla fiducia alla Camera

Legge di bilancio all’ultimo miglio, proprio a ridosso dell’esercizio provvisorio. Dopo la bagarre e le tensioni registrate ieri alla Camera durate la discussione generale, con i commessi in campo per evitare lo scontro fisico tra i deputati di maggioranza e opposizione, è ripreso il dibattito in aula con conseguenti dichiarazioni di voto sulla fiducia che il Governo ha posto sulla manovra. Alle 18.30, stando alla tabella di marcia, la prima “chiama”, poi l’Assemblea continuerà a votare fino alle 24 per esaminare i 244 ordini del giorno presentati al testo. La seduta riprenderà poi dalle 9 di domani, domenica 30 dicembre, quando è in programma il voto finale sul provvedimento.

Esame parlamentare sprint

Con la manovra quasi al traguardo, non si placano le polemiche sull’esame a tappe forzate e con tempi super ristretti imposto dalla maggioranza, in pratica senza la possibilità di un esame nel merito del provvedimento in commissione Bilancio. Bersaglio polemico delle opposizioni anche il presidente della Camera Roberto Fico, accusato di non essere più il garante del Parlamento per aver accordato tempi minimi per l'esame della manovra: «Non posso mandare la legge al Colle il primo gennaio». Dopo aver depositato ieri un ricorso alla Consulta per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e violazione dell’articolo 72 della Costituzione nell'ambito dell'esame parlamentare del Ddl bilancio (la Corte costituzionale si pronuncerà sull’ammissibilità il 9 gennaio), stamani il Pd ha promosso un sit in in piazza Montecitorio per protestare contro una manovra «approvata a scatola chiusa».

Sit in dem di protesta davanti a Montecitorio

«Grazie per essere qui, siamo lì dentro per rappresentare tutti voi. È l'inizio di un anno di mobilitazione», ha detto il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, arrivando alla manifestazione alla guida di una delegazione di parlamentari dem accolta da militanti e simpatizzanti che intonavano “Bella ciao” esponendo cartelli come ”Di Maio e i 5 stelle ciarlatani dell'onesta”. «L’Italia apra gli occhi,

Di Maio e Salvini sono come autisti ubriachi che ci portano a sbattere - ha aggiunto - si vergognano di quello che hanno messo nella manovra, per questo vogliono approvarla senza discuterla. C'è il condono fiscale, ad esempio, ci sono più tasse alle imprese e per i pensionati». Tra i deputati in piazza l'ex premier Paolo Gentiloni, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato e l'ex ministro

dello Sport Luca Lotti.



Forza Italia lancia #manovracontro

Ma è tutta l’opposizione - oltre ai sindacati, ieri in piazza per denunciare il «tradimento» dei prelievi stile bancomat sulle pensioni - a non fare sconti al Governo. Forza Italia lancia l’ashtag #manovracontro, per mettere alla berlina, scrive su Twitter la capogruppo Mariastella Gelmini, un provvedimento che è «Contro il Parlamento, la Costituzione, le imprese, le famiglie, i pensionati, i lavoratori, il mondo del volontariato, la libertà di stampa. Aumenta le tasse, dimentica il Sud. È la manovra dello sbandamento e del ritorno al passato!». Leu, con Federico Fornaro e Loredana De Petris, si appella invece a Mattarella. Emma Bonino, con +Europa, annuncia «varie iniziative a gennaio» contro questa «deriva senza precedenti», nonostante le rassicurazioni del premier e di molti ministri, che ancora ieri attribuivano i tempi contingentati dell’esame parlamentare alla trattativa con l'Europa.

GUARDA IL VIDEO: Evitata l'infrazione: le dieci tappe della lunga trattativa con Bruxelles

GUARDA IL VIDEO: La flat tax allarga il divario tra autonomi e dipendenti. A tutto vantaggio dei primi

Contronarrazione M5S su capitoli chiave della manovra

In parallelo alle proteste di opposizioni e parti sociali, la “manovra del popolo” viene difesa dai partiti alleati di Governo. In particolare dal M5S, il cui blog ufficiale ha pubblicato oggi un lungo post in cui riassume in nove punti i capitoli salienti della legge di Bilancio, con una puntigliosa “contronarrazione” degli aspetti più controversi. «È vero che si pagheranno più tasse? Non è assolutamente vero», spiega ad esempio il post parlando dell’aumento della pressione fiscale da poco certificata dall’Upb. Le piccole e medie imprese e le partite Iva - si legge - « pagheranno meno. Abbiamo esteso l'aliquota piatta (15%) per tutti gli imprenditori che fatturano fino a 65mila euro; abbiamo abbattuto l'Ires di 9 punti, dal 24 al 15%, per i tanti imprenditori che decidono di comprare strumenti per la loro attività e assumere nuovi lavoratori; Noi abbiamo avuto il coraggio di ridurre davvero il costo del lavoro tagliando i premi Inail di oltre il 30%; abbiamo raddoppiato dal 20 al 40% la deduzione Imu sui capannoni industriali. Ma è verissimo che aumentano le tasse per le banche, le assicurazioni, il gioco d'azzardo e i colossi del Web».

© Riproduzione riservata