Inter-Napoli: arrestato capo dei Boys, indagato il fondatore dei Viking

Si stringe il cerchio intorno ai probabili mandanti dell’attacco squadristico ai tifosi partenopei in occasione di Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre, nell’ambito del quale ha perso la vita un ultrà del Varese, Daniele Belardinelli. Arrestato Marco Piovella, capo dei Boys San di San Siro e reponsabile delle coreografie della curva Nord. Indagato invece Nino Ciccarelli, fondatore dei Viking, altro gruppo di irriducibili del tifo nerazzurro. Confermati, poi, gli arresti dei tre ultrà interisti finiti in carcere all’indomani della partita: secondo la Procura di Milano c’è il rishcio che inquinino le prove.

Il profilo di Piovella

Nato a Pavia nel 1984 Piovella, soprannominato «il rosso», di professione designer, è uno dei leader dei Boys San e responsabile delle coreografie da diversi anni. Il 29 dicembre Piovella si era recato in questura dopo che era stato indicato da Luca Da Ros, uno dei primi tre arrestati, come l’ispiratore dell’agguato ai tifosi napoletani . L’arresto è stato disposto su richiesta della Digos della Questura e della procura di Milano sulla base degli elementi raccolti negli ultimi giorni di indagini e di interrogatori. «Potere di influenza» sui tifosi a lui «subordinati sulla base dell’ideologia del cameratismo sportivo, in grado di condizionare le dichiarazioni di coloro che verranno ascoltati dalla Procura generale e dagli inquirenti nel corso delle indagini», ma anche «decisa ed esplicita reticenza rispetto alla ricostruzione dell’organizzazione e dello svolgimento dei fatti» e pericolo di reiterazione dei reati sono i motivi che hanno spinto il gip Guido Salvini a disporre l’arresto in carcere di Piovella.

Ipotesi omicidio

Secondo quanto si è appreso dagli investigatori i capi d’accusa ipotizzati nei confronti di Piovella comprendono anche l’omicidio. Secondo le indagini, infatti, l’indagato (ma anche altre persone) potrebbe essere tra coloro che hanno partecipato più da vicino alle azioni durante le quali è morto Daniele Belardinelli. Le altre accuse sono rissa aggravata, lesioni e getto pericoloso di cose. Piovella risulta anche denunciato per la violazione del Daspo, misura alla quale era sottoposto. A via Novara «c’erano tre gruppi: gli Irriducibili, i Viking e i Boys. Il nostro capo, quello che ha in mano la curva, si chiama “il Rosso”. È lui che sposta la gente, è lui che decide», ha detto ai magistrati Luca Da Ros, uno dei primi tre tifosi arrestati».

La ricostruzione dell’investimento

Belardinelli sarebbe stato, più che travolto, schiacciato lentamente «da un’auto scura» che gli è passata sopra, «a bassissima velocità», con «le due ruote della parte destra del mezzo». Questa è la novità che emerge dalle dichiarazioni rese dal capo ultras Piovella, arrestato il 31 dicembre, sugli istanti dell’ultrà del Novara morto dopo gli scontri. La dichiarazione è riportata nell’ordinanza di custodia cautelare. «Ricordo di aver visto, sulla via Novara all’altezza di via Fratelli Zoia o qualche metro più avanti rispetto al senso di marcia, Daniele Belardinelli steso a terra, non so se perché scivolato o caduto accidentalmente», ha messo a verbale Piovella . «Negli stessi istanti ho visto un’autovettura, a bassissima velocità o addirittura quasi ferma, passare sopra il corpo di Daniele, con le ruote anteriore e posteriore destra. Ho avuto anche la sensazione che le ruote slittassero nella circostanza. Non ricordo poi se l’autovettura si allontana immediatamente, lentamente o velocemente. In merito all’autovettura ricordo che era una macchina scura, di dimensioni che mi sono parse normali, ma su questi dettagli non ho certezze perché la mia attenzione era su Daniele». Un altro indagato, Flavio Biraghi, giovane ultrà dei Viking che ha reso spontanee dichiarazioni ed è stato denunciato in stato di libertà, ha riferito «di aver assistito all’investimento di un tifoso interista a opera di una autovettura tipo Suv nero che procedeva ad alta velocità in Via Novara».

«A investire Belardinelli potrebbe essere stato anche un passante»

La scena dell’investimento non è stata ripresa dalle telecamere della zona, che non inquadravano proprio il punto dell’impatto. Gli investigatori stanno lavorando sulle immagini di auto che immediatamente dopo si allontanano dal punto in questione. «C’è stata una macchina grossa di colore scuro che non è riuscita a schivare le persone. La macchina veniva da dietro i napoletani. Non ho visto l’investimento. Non ho capito di chi era la macchina, ho visto solo il Suv passare prima dell’incidente. Poteva essere chiunque, anche un passante», ha detto Da Ros nel suo interrogatorio.

Ciccarelli, fondatore dei Viking

Tra gli indagati per gli scontri, c’è anche un altro storico esponente del tifo nerazzurro, Nino Ciccarelli. Ciccarelli è stato convocato domenica 30 dicembre dalla Digos ed è uscito in tarda serata dalla Questura del capoluogo lombardo. Quarantanove anni, fondatore della tifoseria dei Viking nel 1984, Ciccarelli ha alle spalle una serie di guai giudiziari già 12 anni di carcere e 5 anni di Daspo, misura ancora in corso. Venne coinvolto anche negli scontri ad Ascoli nei quali morì il tifoso Nazareno Filippini, omicidio per il quale venne prima arrestato ma poi prosciolto.

Arresti confermati per i primi tre ultrà in manette

Restano intanto in carcere i tre ultrà nerazzurri protagonisti degli scontri di via Novara che hanno preceduto Inter-Napoli. Gli incidenti del 26 dicembre sono stati «un’azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza» dallo stadio e un «agguato» ai napoletani «che erano giunti a Milano e stavano transitando in una via ancora lontana dalla sede dell’incontro sportivo». Lo scrive il gip Guido Salvini nel provvedimento cautelare. Agli scontri «hanno inoltre partecipato» diversi ultrà «provenienti da Varese e da Nizza, tra i 10 e i 15, dove c’è una squadra gemellata».

La dinamica della morte di Belardinelli

Ricostruire la dinamica che ha portato al decesso di Belardinelli a quanto pare non sarà facile: «Purtroppo» nessuno degli indagati per gli scontri prima di Inter-Napoli «sembra aver assistito direttamente al momento in cui Belardinelli è stato travolto da una vettura forse un Suv o una monovolume che, sorpassando a sinistra alcuni furgoncini della colonna napoletana, ha investito il giovane più o meno al centro della platea stradale di via Novara».

Una «sottocultura di banda»

Salvini ha dunque respinto la richiesta dei domiciliari presentata dai difensori di Francesco Baj, Simone Tira e Luca Da Ros, quest’ultimo unico «che nel corso dell’interrogatorio ha mostrato una assai maggiore disponibilità a ricostruire i fatti e consapevolezza della gravità di quanto avvenuto». Il gip ha infatti valutato che ci fosse pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato.

Quanto si è visto, secondo il giudice, è «espressione tra le più brutali di una “sottocultura sportiva di banda” che richiama piuttosto, per la tecnica usata, uno scontro tra opposte fazioni politiche».

Pericolo rappresaglia

Secondo il gip Guido Salvini, «dal punto di vista della prevenzione generale», quanto avvenuto a Milano «ha avuto grande risonanza ed è quindi idoneo a scatenare azioni simili e anche episodi di rappresaglia, e di conseguenza si pone a un livello molto elevato di gravità ben superiore a quello di una comune rissa e cioè del reato in cui l’episodio è necessariamente inquadrato». Il rischio è che, a finire oggetto di eventuali rappresaglie, possa essere anche l’ultrà interista che sta collaborando con i magistrati alla riscotruzione della dinamica degli scontri.

