Manovra, oggi il via libera finale. Corsa per la pubblicazione in Gazzetta entro domani

È iniziata alle 9 la seduta dell’Aula di Montecitorio che darà il via libera finale alla manovra del 2019. Nonostante le proteste dell’opposizione per l’esiguità dei tempi di dibattito riservati al Parlamento, oggi l’approvazione definitiva non è in discussione. Per evitare che il Paese piombi nello spettro dell’esercizio provvisorio bisogna infatti assicurare che la manovra sia pubblicata in gazzetta ufficiale entro domani, ultimo giorno dell’anno.

M5S e il post su «terrorismo e lobby», è polemica

Mentre l’aula esamina i 244 ordini del giorno relativi al testo, il dibattito si infiamma. Il Pd denuncia i tagli all’editoria e con Alessia Rotta parla di «misure sbagliate che minano la libertà di stampa». Ma il M5s non ci sta e fa partire una dura controffensiva dal suo blog: «Siamo sotto attacco - sostengono i pentastellati in un post -. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana». E ancora: «C’è un vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico da parte di grandi lobby, poteri forti e comitati d’affari». Le parole del blog rimbalzano subito in Aula. Ed è la vicepresidente di Montecitorio Mara Carfagna di Fi a respingere le accuse del Movimento: «La presidenza manifesta disappunto per queste affermazioni, giudicando quantomeno improprio paragonare il legittimo lavoro delle opposizioni ad un atto di terrorismo». Tocca al presidente Fico intervenire e prendere le distanze dalle parole del blog: «Da presidente della Camera dico che

la democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di bilancio». Secondo il presidente della Camera dunque «non c’è nessun attacco delle lobby. Ognuno fa il suo lavoro e io lo difenderò sempre, qui dentro e fuori di qui». Dopo l’intervento di Fico, il post viene prontamente rimosso dal blog. Per la Lega interviene da remoto lo stesso vicepremier Matteo Salvini: «Ridicole le opposizioni che contestano una manovra economica che rimette nelle tasche degli Italiani più di 20 miliardi di euro. Gli Italiani non hanno nostalgia di Monti, Renzi e Fornero, avanti tutta!».

Gli ordini del giorno: editoria e Ires terzo settore

È battaglia anche sugli ordini del giorno. Il Pd cerca di farne passare uno che impegna il governo a valutare gli effetti dell’applicazione delle norme sull’editoria contenute nella manovra ed eventualmente ristabilire le precedenti condizioni per tutelare la libertà di stampa ed evitare di colpire il pluralismo dell’informazione. Inizialmente il governo dà parere favorevole ma poi il viceministro Garavaglia dice di essersi sbagliato e alla fine, l’odg viene respinto dall’Aula. Forza Italia invece rivendica l’approvazione dell’ordine del

giorno per riportare l’Ires per il Terzo Settore dal 24 al 12 per cento. E adesso caldeggia la calendarizzazione di una apposita proposta di legge azzurra per risparmiare il salasso alle aziende no-profit.

Ieri il sì alla fiducia

Ieri sera sul testo è stata votata la fiducia (327 i sì, 228 i no) che serve a blindare i contenuti. Dunque, le misure non saranno più suscettibili di cambiamenti. La forma del provvedimento rimane quella impressa dal maxiemendamento presentato al Senato dopo l’accordo con l’Unione europea che ne ha modificato a fondo i saldi e, di conseguenza, la portata di molte norme.

Le proteste

Il ristrettissimo spazio dedicato al confronto parlamentare sul Ddl di bilancio ha scatenato le opposizioni che ieri hanno inscenato dure proteste sia in Aula che in piazza. Forza Italia ha invaso i banchi del governo con i deputati coperti da gilet blu con slogan come “Basta tasse” o “Giù le mani dal no-profit”, mentre il Pd ha portato in piazza Montecitorio i propri militanti sulle note di Bella ciao.

I tempi di attuazione

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, comincerà la partita dell’attuazione. Il Ddl bilancio si compone infatti di una gran quantità di norme diverse, di cui almeno due terzi hano bisogno di altri provvedimenti prima di divenire operative. Serviranno decreti attuativi, decreti ministeriali e circolari per mettere in piedi sul serio il cantiere avviato. In particolare, i due provvedimenti chiave - pensioni con quota 100 e reddito di cittadinanza - potranno essere avviati sono dopo che saranno varati (a metà gennaio) e poi convertiti gli appositi decreti che ne definiranno i contenuti.

