Rugby, nel secondo derby italiano il Benetton rafforza la supremazia

Come prima, più di prima. Al Monigo di Treviso il Benetton replica la vittoria ottenuta domenica 23 a Parma. Ma se nella prima circostanza le Zebre hanno “fatto” prevalentemente la partita pur perdendola di misura (10-8) stavolta la supremazia biancoverde non può essere messa in discussione. Per il punteggio (28-10, primo tempo 11-3) e soprattutto per l’autorità con cui la gara è stata condotta. Anche a dispetto di due cartellini gialli praticamente in contemporanea, con la squadra capace di concludere il periodo critico mettendo sul tabellino tre punti contro zero.

Le Zebre hanno comunque lottato e si sono fatte valere per un tempo. Nella ripresa invece sono progressivamente peggiorate cedendo nel lungo periodo anche in mischia chiusa, dove avevano fatto vedere le cose migliori. L'unica meta degli emiliani è arrivata a tempo scaduto, mentre i padroni di casa hanno ottenuto tre segnature pesanti e alla fine ne hanno concesso una proprio perché hanno rischiato qualcosa partendo alla mano dalla propria area dei 22 alla ricerca del quarto exploit che avrebbe portato con sé il bonus mete.

Se dal secondo confronto diretto in sei giorni ci si aspettavano miglioramenti, ad avere compiuto la missione è stato il Benetton: sempre molto valido in difesa ma nell'occasione più consistente in fase di conquista della palla, meno falloso e in grado di sfruttare alcuni punti forti del proprio gioco, come il raggruppamento avanzante che ha fruttato la prima meta dell'incontro (al 27'): punizione giocata con una touche, palla messa al sicuro e spinta vincente fino al tocco di Bigi.

I progressi dei veneti non sono stati comunque sufficienti a elevare di molto il livello dello spettacolo offerto ai 5mila che affollavano l'impianto trevigiano. Nel primo tempo, in particolare, a fronte di un minore numero di errori da parte delle due squadre l'arbitro scozzese Linton ha dovuto concedere la bellezza di 13 punizioni (8-5 per il Benetton, mentre il conto finale sarà 12-10): in pratica una interruzione ogni tre minuti, con ovvie ripercussioni sul ritmo della gara. Con due calci piazzati a uno si concludono i primi 20 minuti del match, mentre nel secondo quarto il Benetton allunga con la meta già descritta e si assicura una superiorità numerica di 10 minuti per un cartellino giallo a Biagi (da cui peraltro non “scaturiscono” altri punti).

Al 6' della ripresa nuova meta biancoverde: su un pallone perso da Canna la controffensiva non è del tutto limpida nello sviluppo, ma consente di imbastire un dialogo Ruzza-Tavujara-Ruzza con meta sull'out sinistro di quest'ultimo, giustamente votato man of the match. Bella la difficile trasformazione di Allan e sul 18-3 l'esito della partita è (quasi) già segnato. Le Zebre, pur con diversi errori palla in mano, costruiscono due occasioni ma prima Giammarioli conclude un bel break senza riuscire a servire come si deve Padovani e poi Ceciliani è fermato nei pressi della linea di meta dopo un buon avanzamento collettivo.

Alla franchigia emiliana non servono neppure i due cartellini gialli in due minuti (a Pettinelli per un placcaggio irregolare e a Tavujara per una ostruzione) inflitti a Treviso. Che complessivamente gioca otto minuti in 13 e quattro minuti in 14 contro 15 ma non perde mai la testa, annulla i disordinati tentativi avversari e conquista anche un penalty sotto i pali, convertito da Allan in ulteriori tre punti.

Tornati a uomini pari arriva la terza meta del Benetton, segnata dal giovane terza linea Lamaro (uno dei migliori) pronto a inserirsi di forza al termine di un bell'attacco. Le ultime, insistite offensive degli ospiti portano alla meta di Canna. Una piccola consolazione, non sufficiente a far cambiare idea sulla prestazione insufficiente del n. 10 in maglia “nero-zebrata”.

LA PARTITA

Benetton-Zebre 28-10 (primo tempo 11-3). Per il Benetton: 3 mete (Bigi, Ruzza, Lamaro), tre calci piazzati (Allan), 2 trasformazioni (Allan, McKinley). Per le Zebre: 1 meta (Canna), 1 calcio piazzato (Canna), 1 trasformazione (Canna). Calci fermi: Allan 4 su 5, McKinley 1 su 1; Canna 2 su 3. Cartellini gialli per Biagi (Zebre), Pettinelli e Tavujara (Benetton)

© Riproduzione riservata