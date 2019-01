Botti di Capodanno, decine i feriti ma nessun incidente mortale

Ustioni, amputazioni, feriti gravi. Il bilancio dei botti di Capodanno - nonostante i divieti - registra il consueto rosario dagli ospedali italiani. La situazione più critica riguarda una donna di 36 anni ricoverata in condizioni molto gravi e prognosi riservata all'ospedale Rummo di Benevento dopo essere stata colpita dalla scheggia di un grosso ordigno esploso all'esterno di una struttura a Sant'Agata dei Goti dove si stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno. Sul fronte degli incidenti mortali, però, a scorrere i dati della Polizia di Stato il quadro della notte di festa tra il 31 dicembre e il 1° gennaio conferma il trend positivo: per il sesto anno consecutivo, infatti, non si sono registrati decessi.

Feriti in lieve aumento

Il numero totale dei feriti è invece in lieve aumento, con 216 casi (di cui 44 ricoverati) a fronte dei 212 dello scorso anno. In aumento, in particolare, i feriti più gravi, cioè quelli con prognosi superiore ai 40 giorni, che sono 13 rispetto ai 9 dello scorso Capodanno. In calo, per fortuna, i feriti tra i minori: 41 i ragazzi che hanno riportato lesioni mentre lo scorso anno erano stati 50.

La situazione a Milano

Oltre alla donna ferita nel Beneventano il bilancio della Polizia registra diversi altri casi di particolare gravità. A Milano un 23enne è giunto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda con gravi ferite alle mani e in varie parti del corpo, dovute all'esplosione di un artificio pirotecnico di tipo professionale che stava provando a riaccendere dopo un primo tentativo andato a vuoto. Sottoposto a delicato intervento chirurgico, il giovane è stato giudicato in prognosi riservata e versa in pericolo di vita. Sempre a Milano, un uomo di 58 anni ricoverato all'Ospedale San Giuseppe proveniente dal pronto soccorso di Bergamo, ha perso quattro dita della mano sinistra per scoppio traumatico.

Ustionati e feriti nell’area di Napoli

In provincia di Napoli sono complessivamente 37 le persone ferite a causa dei botti di Capodanno. Un 17enne ha riportato una ferita lacero-contusa alla gamba destra ed è stato medicato all'Ospedale del Mare di Napoli. Sempre nel nosocomio napoletano è stato medicato e dimesso con una prognosi di otto giorni un uomo di 57 anni per aver riportato una ustione di secondo grado alla regione lombare. All'ospedale di Villa Betania un 69enne è stato medicato e dimesso con prognosi di dieci giorni per una ferita riportata nello scoppio di un botto di fine anno. All'ospedale 'Maresca' di Torre del Greco (Napoli) un 34enne ha riportato una escoriazione alla mano sinistra ed è stato dimesso con prognosi di sette giorni.

In Piemonte un ferito grave in discoteca

In Piemonte uno studente di diciannove anni è rimasto gravemente ferito per lo scoppio di un petardo durante la notte di San Silvestro all'esterno di una discoteca Bardonecchia, in alta Valle Susa. Secondo le prime notizie, il giovane, Lorenzo D.M., di Druento, che è stato portato con l'elisoccorso al Cto di Torino, avrebbe perso la mano destra e ha riportato gravi lesioni a una gamba. Non risulta in pericolo di vita. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti. Sempre in Piemonte un 14enne è rimasto ferito per lo scoppio di un petardo a Collegno, in provincia di Torino, durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Fonti dell'ospedale Cto, dove è stato portato, riferiscono che già lo scorso anno si era fatto medicare per ragioni analoghe. Questa volta il ragazzo ha riportato lesioni al volto, alla mano e al polso sinistro giudicate guaribili in dieci giorni. I carabinieri hanno recuperato i resti del petardo sul marciapiede attiguo all'abitazione del giovane.

Interventi dei Vigili del Fuoco in Toscana

Incendio a Livorno, dove dieci persone, tra cui cinque bambini, che si trovavano una palazzina di via Forte dei Cavalleggeri sono state soccorse verso le 2 dai volontari del 118, e alcune di loro trasferite a scopo precauzionale in ospedale per lieve intossicazione da fumi, a causa di un piccolo incendio di materiale in un corridoio condominiale dell'edificio. Le fiamme immediatamente spente, spiegano i vigili del fuoco, probabilmente sono state innescate da un petardo penetrato all'interno da una finestra aperta del vano scale. Sul posto anche tre ambulanze del 118. I vigili del fuoco hanno evacuato temporaneamente l'immobile per spegnere il piccolo rogo. Alla fine dell'intervento tutti i condomini hanno potuto fare ritorno nelle rispettive abitazioni.

