Quasi 1 studente di terza media su 2 è ancora indeciso sulle superiori. Sondaggio Skuola.net e Radio24

Al via il 7 gennaio le iscrizioni alle prime classi di ogni ordine di scuola. E quasi la metà dei ragazzi chiamati a scegliere la scuola secondaria di secondo grado (il 44%) non ha ancora le idee chiare. È quanto emerge dalla ricerca effettuata su quattromila studenti di scuola secondaria di primo grado (la cosiddetta terza media), condotta da Skuola.net, in collaborazione con Radio24.

A spiazzare i ragazzi sembra aver contribuito la decisione del Miur di anticipare la finestra per le iscrizioni all'anno scolastico 2019-2020. Quasi un mese in meno ha fatto lievitare il numero degli indecisi. L'anno scorso, quando le iscrizioni aprivano a febbraio, il dato degli indecisi si fermava al 36%.

Per quanto riguarda l'orientamento, sembrano migliorare le attività organizzate dalle scuole: quasi 9 studenti su 10 (l'87%) hanno partecipato a incontri mirati (nel 2017 erano l'80%).



Orientamento che è dunque entrato nel dna delle scuole, ma i cui contenuti vanno migliorati. Il 22% dei ragazzi non vi ha trovato alcuna utilità e solo per 1 su 3 è stato decisivo ai fini della scelta. Anche se, poi, appena il 19% afferma di voler seguire il consiglio orientativo. Molto più importante infatti resta il parere della famiglia, almeno per il 37% dei ragazzi intervistati. Mentre il 20% ha fatto tutto da sé, raccogliendo informazioni sul web.

Molti i ragazzi e le famiglie che per conoscere l'offerta formativa delle scuole partecipano agli open day. Il 46% dei ragazzi ha partecipato a più di un'iniziativa, il 24% si è fermato al primo.



Ma, alla fine, secondo il sondaggio, 2 studenti su 3 andranno al liceo, il 21% preferirà l'istituto tecnico, il 9% un istituto professionale, il 4% un corso regionale di formazione professionale. Un dato che, però, non è omogeneo su tutto il territorio nazionale. Al Sud resiste il blasone dell'istruzione liceale (ci andrà il 71%), mentre al Nord salgono le quotazioni degli istituti tecnici, più rivolti al mondo del lavoro: in quest'area si iscriverà 1 studente su 4.



La scelta dell'indirizzo è influenzata anche dalle aspettative che i ragazzi ripongono nell'istruzione secondaria superiore. La maggior parte (53%) sostiene di aver già in mente il lavoro che vorrà fare da grande. Ma una quota altrettanto elevata (55%) ha paura di non riuscire a trovarlo alla fine degli studi (sia che in tasca abbia il diploma o la laurea). Così, il 26% degli intervistati si aspetta dal quinquennio che ha davanti proprio che gli lasci aperte più porte possibili (di lavoro o studio); l'11% che il diploma gli dia già gli strumenti giusti per trovare subito un'occupazione. Cresce poi il numero di ragazzi che vede il proprio futuro, lavorativo o universitario, proiettato fuori dall'Italia: per il 38% è una possibilità, per il 24% praticamente una certezza.

La scuola secondaria è vista come importante per il lavoro che si andrà a fare per 9 ragazzi su 10.



Ma in che modo gli istituti possono preparare i ragazzi al mondo del lavoro? Per il 28% (che al Nord diventa il 32%) dovrebbero organizzare attività di alternanza scuola lavoro. A dispetto della drastica riduzione delle ore previste per l'alternanza stabilita dal governo, l'87% vorrebbe fare un'esperienza di questo tipo, il 12%, invece, preferirebbe più attività pratiche e laboratori durante l'orario scolastico. Il 10% più orientamento post diploma, già dal primo anno delle superiori.



Pensano dunque al futuro lavorativo che li aspetta i quattordicenni alle prese con la scelta delle superiori, ma c'è una parte consistente (1 studente su 4, cioè il 25%) che dice di voler scegliere l'indirizzo che rispecchia di più i suoi interessi, mentre più di 1 su 5 (il 21%) si proietta già oltre la maturità e vorrebbe che la scuola lo preparasse alla facoltà universitaria in grado di realizzare i suoi progetti per il futuro.

© Riproduzione riservata