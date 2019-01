Salvini e il triangolo con Di Maio e Di Battista

Dopo il video registrato da Di Battista e Di Maio sulle piste da sci, una delle domande di questo inizio d’anno è come funzionerà il “triangolo” tra loro due e Salvini. Sembra di capire che il “terzo incomodo” sia tornato solo per dare una mano ai 5 Stelle durante la campagna elettorale e subito dopo riprendere la strada dei viaggi e dei reportage. Dunque quella dei prossimi mesi sarebbe una parentesi, ammesso che il Governo regga dopo il voto europeo o anche prima. Ma pure se sarà una parentesi, ci sarà comunque bisogno di qualche regola di ingaggio per Di Battista che già solo con la sua presenza racconta di una debolezza di Luigi Di Maio. Di come questi mesi a Palazzo Chigi invece che rafforzarne il profilo da leader l’abbiano indebolito. Lui ma anche la squadra dei 5 Stelle che, complessivamente, non ne esce rinfrancata. Proprio l’esatto opposto di quello che è accaduto a Salvini, cresciuto nei sondaggi e talmente pericoloso in questo voto di maggio da richiedere un raddoppio nella leadership grillina.

Un raddoppio che sembra sia stato richiesto soprattutto per arginare la dilagante pervasività social e sui media del capo leghista, con cui - a quanto pare - solo Di Battista può competere. Darebbe insomma una mano alla causa 5 Stelle che patisce e arretra sotto la propaganda salviniana ma il sospetto è che lui assolva a due funzioni non solo a una. Quella, sì, di tonificare il messaggio grillino nella campagna per le europee ma pure di stare su piazza se il Governo dovesse cominciare a traballare. Diciamo che il suo ritorno è la conferma di una spia che si è accesa e che vede nei prossimi mesi una strada in salita sia per la battaglia elettorale tra i due partiti, sia per quello che dovrà gestire il Governo tra le misure da attuare, una temuta frenata dell’economia – a cui ora si aggiunge l’emergenza su Carige – e lo spettro della prossima legge di bilancio che parte già con un peso di 23 miliardi di clausole sull’aumento dell’Iva.

In questo quadro piuttosto complesso andranno chiariti i ruoli dei tre protagonisti: dei due compagni di partito e dell’alleato leghista. Già il video di fine anno era costruito per non oscurare Di Maio, per scacciare l’ipotesi di una staffetta tra i due e rilanciare la missione dell’origine dei 5 Stelle, la lotta alla casta con il taglio degli stipendi dei parlamentari. Ma il primo ciak ha funzionato poco. Salvini alla prima occasione di sfidarli in tandem lo ha fatto, si è preso il suo spazio dicendo che le priorità per la Lega sono altre ripetendo il suo programma elettorale: estensione della flat tax e pace fiscale, abolizione totale della Fornero, legge sulle autonomie regionali. Tutte misure tagliate su misura per il Nord che lui dovrà “compensare” con l’avvio del reddito di cittadinanza. Forse la triangolazione potrà funzionare solo a questa condizione: che il ministro dell’Interno non decida di fare campagna al Sud andando a minacciare lo zoccolo duro dell’elettorato grillino. Una sorta di “spartizione” geografica per tenere in equilibrio il Governo. Ammesso sia questo il suo obiettivo.

© Riproduzione riservata