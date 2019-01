Salvini ai sindaci ribelli: Dl sicurezza è legge dello Stato. La Digos all’Agrafe di Palermo

«Per me la polemica non esiste, c'è una legge dello Stato, firmata dal presidente della Repubblica, applicata dal 99% dei sindaci». In visita a Chieti il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sullo scontro polemico con molti sindaci sul decreto sicurezza e immigrazione, innescato dal primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando deciso a far disapplicare all'ufficio Anagrafe l'articolo 13 laddove prevede che «il permesso di soggiorno non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica». «C'è qualche sindaco incapace - ha aggiunto il ministro - che siccome non sa gestire Palermo, Napoli, Firenze e altre città, si inventa polemiche che non esistono. Immigrati regolari e perbene, i profughi veri, avranno più tutele con questo decreto; i furbetti e i finti profughi, spacciatori e stupratori, tornano a casa loro».

Sit in solidale per Orlando: «Voglio difendere diritti umani»

A Salvini Orlando ha risposto a stretto giro. «Voglio difendere i diritti umani dei migranti, che sono persone», ha spiegato parlando a centinaia di persone riunite davanti a palazzo delle Aquile aPalermo per un sit in di solidarietà. Al nervosismo del ministro, rispondo che ho esercitato le mie funzioni di sindaco: ho sospeso l'applicazione di norme di esclusiva competenza comunale che potevano pregiudicare i diritti umani dei migranti».«E adesso - ha concluso il sindaco - mi rivolgerò all'autorità giudiziaria perché, in quella sede, il caso possa essere rimesso alla Corte costituzionale che giudicherà la legittimità o l'illegittimità costituzionale di norme che hanno un sapore certamente disumano e criminogeno».

La Digos all’Angagrafe di Palermo

Questa mattina l'Anagrafe di Palermo, dopo la direttiva del sindaco del 21 dicembre (ma trasmessa all'ufficio solo a inizio anno) che “congela” per gli stranieri coinvolti «qualunque procedura che possa intaccare i diritti fondamentali con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla procedure della residenza anagrafica», hanno iniziato ad applicare il nuovo corso in modo prudente. E i primi appuntamenti per esaminare le richieste di residenza di extracomunitari (10 quelle presentate oggi da cittadini del Bangladesh e del Ghana) sono stati fissati partire dal 28 gennaio. Sempre oggi gli uffici hanno ricevuto la visita degli agenti della Digos, incaricati di raccogliere informazioni sulle procedure di regolarizzazione dei richiedenti asilo.

Di Maio ai sindaci ribelli: «Decreto Sicurezza è legge dello Stato»

Intanto sulla querelle si registra l’allineamento sul Viminale dell’altro vicepremier e leader politico del M5S, Luigi Di Maio, nononostante o forse prorio a causa dei malumori che serpeggiano all’interno del Movimento per gli effetti del decreto Sicurezza. La legge 132/2018, ha ricordato Di Maio parlando ad Alleghe, «è una legge dello Stato e nessun governo dirà mai a un sindaco di disobbedire». e «come governo non lo diremo, perché abbiamo sostenuto questo decreto e lo portiamo avanti. Questa è solo una boutade politica». Se poi, come annunciato da alcuni sindaci ci saranno ricorsi «che in via incidentale andranno alla Corte costituzionale, allora sarà la Corte a giudicare il decreto, ma quello che sto vedendo in queste ore è solo la strumentalizzazione di un tema».

