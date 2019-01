Migranti, Di Maio: non lasciare in mare donne e bambini. Salvini: non cedo. Germania pronta ad accogliere

«Non cediamo ai ricatti. Due navi ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando delle imbarcazioni Sea Watch e Sea Eye con a bordo 49 migranti e da due settimane in balia del mare. Salvini definisce «vergognoso l’atteggiamento dell'Europa che tace» e ribadisce che «non cediamo ai ricatti e alle menzogne». Secondo alcuni media internazionali - che citano un portavoce dell’Interno di Berlino - la Germania avrebbe dato la sua disponibilità ad accogliere i profughi nel contesto di una distribuzione europea «bilanciata». Una soluzione che era già stata auspicata ieri dal vicepremier M5s Luigi Di Maio, che aveva dichiarato la sua disponibilità ad accogliere «donne e bambini» per poi mettersi «al telefono con ognuno dei capi di Stato europei per costringerli a rispettare le quote previste per ogni Paese».

La linea dura di Salvini non è la linea di tutta la maggioranza. Ribadendo oggi la sua offerta di accoglienza, Di Maio ha detto che «ci sono donne e bambini da 14 giorni a un miglio dalla costa maltese, la Ue mette la testa sotto la sabbia, Malta non fa il suo dovere: è una cosa ignobile». Dalla stessa parte del vicepremier M5S c’è il presidente della Camera, Roberto Fico: l’iniziativa di Di Maio «è un segnale importante - dice Fico - ma allo stesso modo «credo fortemente che l'Italia non debba essere lasciata sola». «Non possiamo permettere che vengano lasciati in condizioni inaccettabili degli esseri umani che fuggono da dolore, morte e sofferenza» aggiunge Fico, «la nostra civiltà si misura da questo».

L’apertura del vicepremier M5S aull’accoglienza dei migranti, arrivata ieri dopo una telefonata con il premier Giuseppe Conte, aveva già suscitato il gelo di Salvini. Ma in serata un chiarimento tra i due vicepremier aveva smorzato i toni e smentito le voci di una frattura nella maggioranza.

Salvini: nave di Sea Eye ha violato regole soccorso

Per Salvini la nave 'Prof Albrecht Penck' della ong Sea Eye, una delle due ferme vicino alle coste maltesi con 17 migranti a bordo, «ha violato una delle più logiche ed elementari regole per il soccorso delle persone in mare». «Nonostante avesse ricevuto una indicazione ufficiale dalla guardia costiera di Tripoli, che stava per intervenire e quindi chiedeva alla ong di restare ferma - dice infatti il ministro - aveva deciso di disobbedire, caricare a bordo gli immigrati e fuggire».

Sea Watch: offerta italiana non credibile

In ogni caso, il portavoce della Ong Sea Watch, Giorgia Linardi, giudica «non credibile» l’offerta italiana di soccorso per donne e minori: «La dichiarazione del vice premier Luigi Di Maio - dice Linardi in un’intervista al Fatto Quotidiano - è stata prontamente smentita da Matteo Salvini: l’Italia resta in una posizione che, rispetto alle intenzioni, non è chiara. È un’opzione che non possiamo prendere sul serio».

Toscana, ricorso alla Consulta contro decreto sicurezza

Anche sulla questione Sea Watch Salvini si dice «sereno», resta però la tensione con i sindaci contrari alle norme del decreto sicurezza che vietano l’iscrizione all’anagrafe degli stranieri richiedenti asilo. Mentre la fronda dei primi cittadini contrari al giro di vite voluto dal Viminale si allarga, la Toscana annuncia che è pronto il ricorso alla Consulta. In una nota il presidente della regione Enrico Rossi, confermando il pieno sostegno alla protesta dei sindaci che, dice, «fanno bene a ribellarsi ad una legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità organizzata, aumentando l'insicurezza».

