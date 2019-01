Ferro, dalla guida delle multinazionali a quella dell’Ice per sostenere le Pmi all’estero

Un manager con esperienza nelle multinazionali hi-tech, che ora punterà a consolidare/sviluppare la presenza di piccole e medie aziende, ossatura della produzione made in Italy, all’estero. È un po’ la missione che attende Carlo Maria Ferro, nominato alla presidenza dell’Ice dal consiglio di amministrazione dell’istituto.

Nato a Savona 57 anni fa, laureato in Economia e commercio alla Luiss Guido Carli di Roma, Ferro ha alle spalle oltre 30 anni di carriera manageriale in aziende fortemente orientate alla competizione internazionale sui mercati globali. Ha lasciato nei giorni scorsi la carica di presidente del CdA della STMicoelectronics (Italia), per assumere quella dell’Ice. In STMicroelectronics NV dal 1999, ha ricoperto vari incarichi di vertice fino a President Finance Legal Infrastructure and Services ed é stato per oltre 15 anni il Chief Financial Officer del gruppo, contribuendo allo sviluppo di uno dei campioni della tecnologia italiana ed europea nel mondo.

Già in Iri, dirigente Finmeccanica e poi vice-president di Elsag Bailey Process Automation, il neo presidente dell’agenzia per la promozione all’estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha iniziato la sua attività come impiegato di amministrazione e controllo all’altoforno di Taranto e ha poi dedicato la sua carriera allo sviluppo sui mercati internazionali di grandi imprese tecnologiche, quotate sui mercati dei capitali con partecipazione dello Stato italiano.

Con oltre vent’anni di esperienza di lavoro all’estero, ha promosso e gestito alleanze e joint venture internazionali in Usa, Svezia, Olanda, Cina, Singapore e Giappone e ha fatto parte degli organi di governance di 25 società in settori industriali diversi e in sette paesi tra Europa, Asia e Usa.

Nel 2019 l’Ice ha previsto stanziamenti per 183,5 milioni per promuovere il commercio italiano all’estero. Il focus sarà sulle Pmi. L’obiettivo è fare in modo che, per queste realtà, l’export non sia un fenomeno occasionale, ma divenga stabile. L’agenzia cercherà di favorire il digitale e la tecnologia. Ferro, per il ruolo che è stato chiamato a ricoprire, sarà in prima fila. Lui intanto si porta avanti. E, a pochi minuti dalla nomina, confida di avere un «enorme rispetto per le eccellenze produttive dell’intero tessuto nazionale di grandi e Pmi, artigiani e coltivatori».

© Riproduzione riservata