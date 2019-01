Referendum propositivo all’esame della Camera: i casi svizzero e californiano

La Camera esamina il ddl per la riforma costituzionale, attualmente sul tavolo della prima Commissione (dove è scaduto il termine per gli emendamenti). Foto: Ansa

In attesa che la Camera esamini il ddl per la riforma costituzionale - attualmente sul tavolo della prima Commissione (dove è scaduto il termine per gli emendamenti) - che introduce il referendum propositivo senza quorum, espressione di quella democrazia diretta tanta cara ai pentastellati, a “fare scuola” sono, in Europa, la Svizzera; oltre i confini europei, la California. In realtà, alcuni strumenti di democrazia partecipativa sono previsti, con diverse modulazioni, anche negli ordinamenti di Francia, Spagna e Germania.

Ma gli istituti di democrazia diretta sono una peculiarità soprattutto dell’ordinamento svizzero, dove è possibile, ad esempio, ricorrere al referendum entro un determinato arco temporale successivamente all’approvazione di una legge nonché promuovere un’iniziativa popolare federale per una modifica totale o parziale riguardante la Costituzione federale, da sottoporre al voto del popolo e dei cantoni al ricorrere di alcune condizioni (non è previsto un quorum). In California, invece, è previsto il referendum obbligatorio in caso di modifiche costituzionali o per determinate tipologie di leggi e l’istituto della proposition che può portare una proposta al voto popolare.

Gli strumenti a disposizione dei cittadini svizzeri

Partiamo dal caso svizzero. Oltre al diritto di voto e di eleggibilità, i cittadini svizzeri possono far valere le proprie richieste mediante tre strumenti, regolati nel titolo quarto della Costituzione: l'iniziativa popolare, il referendum facoltativo e quello obbligatorio.

L’iniziativa popolare

L'iniziativa popolare, ad esempio, consente ai cittadini di proporre una modifica della Costituzione federale. Basta raccogliere 100.000 firme nell'arco di 18 mesi dalla pubblicazione ufficiale dell'iniziativa. Possono sottoscrivere l'iniziativa tutte le persone che hanno diritto di voto in Svizzera, compresi i cittadini svizzeri residenti all'estero. È necessario istituire un Comitato d'iniziativa, composto da un minimo di 7 a un massimo di 27 membri aventi diritto di voto a livello federale. Il Comitato deve redigere il testo dell'iniziativa in una lingua ufficiale. Un'iniziativa può essere presentata sotto forma di testo già elaborato o di proposta generica, sebbene sia più frequente il primo caso. Il Parlamento decide se l'iniziativa rispetta i principi di unità della forma e di unità della materia, nonché le disposizioni cogenti del diritto internazionale. In caso contrario, può dichiararla nulla in tutto o in parte. Se il Parlamento la dichiara valida, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del popolo e dei cantoni (a meno che i fautori non la ritirino). Per essere accettata deve ricevere l'approvazione della maggioranza del corpo elettorale e dei cantoni (cosiddetta “doppia maggioranza”). Non è necessario raggiungere un quorum o una partecipazione minima al voto.

Il referendum facoltativo

Con l’istituto del referendum facoltativo, invece, i cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare una legge federale, i decreti federali e

alcuni trattati internazionali purchè avvenga in tempi brevi subito dopo l’approvazione parlamentare. Serve raccogliere 50mila firme entro 100 giorni dalla pubblicazione del testo di legge. Un referendum popolare facoltativo può essere promosso da qualsiasi cittadino avente diritto di voto e non è necessario istituire un comitato per il referendum. Se i promotori del referendum hanno raccolto un numero sufficiente di firme valide, il testo va sottoposto a votazione popolare. Non è previsto un termine entro il quale deve svolgersi la votazione. La legge o l’atto entreranno in vigore solo se approvati dalla maggioranza dei votanti.

... e quello obbligatorio

Qualsiasi modifica costituzionale decisa dal Parlamento viene sottoposta a referendum obbligatorio. Anche l’adesione della Svizzera ad alcune organizzazioni internazionali è soggetta a referendum obbligatorio. Le modifiche costituzionali entrano in vigore solo se approvate dalla maggioranza del corpo elettorale e dei cantoni.

Il caso della California

Un altro caso “di scuola” sul piano della democrazia diretta è quello della Calfornia. In questo caso le votazioni popolari di tipo referendario si distinguono in: obbligatorie o facoltative, ma in ogni caso indette “dall’alto” da un organo politico-rappresentativo (in genere un’assemblea legislativa); e quelle facoltative, promosse “dal basso” mediante richiesta sottoscritta dagli elettori.

La proposta di iniziativa popolare sottoposta all’attorney general

La formula della proposta di iniziativa popolare è sottoposta all’esame dell’autorità giurisdizionale (attorney general), che provvede a redigerne la sintesi e ad assegnare il titolo, destinati a figurare sull’opuscolo informativo ufficiale da predisporre per la consultazione referendaria. Questa pubblicazione, inviata per tempo a tutti gli elettori, oltre alla sintesi riporta il testo integrale della proposta nonché gli argomenti dei sostenitori e degli oppositori (il cui testo è contenuto entro limiti prefissati, con la possibilità di aggiungere successivamente un più breve testo di replica alle opposte argomentazioni).

Il quorum per sottoporre il quesito alla decisione elettorale

Per poter essere sottoposto alla decisione elettorale, il quesito è aperto alla pubblica sottoscrizione per un periodo massimo di 150 giorni, e necessita di un quorum di adesioni pari al 5% degli elettori votanti alle precedenti elezioni per il governatore dello Stato ove si tratti di iniziative di legge statutaria (ovvero ordinaria), e dell'8% per le iniziative di modifica costituzionale. Ottenuta la convalida (qualification) attraverso un numero sufficiente di sottoscrizioni, la proposta è infine sottoposta al giudizio degli elettori (di norma in abbinamento alle elezioni per il Governatore dello Stato o alle primarie) ed è approvata con la maggioranza dei voti espressi. Dopo la sua approvazione popolare, l'atto normativo di rango ordinario può tuttavia essere modificato dalla Camera dei Rappresentanti dello Stato mentre l'emendamento costituzionale può a sua volta essere modificato solo da un referendum. La proposta approvata è, in ogni caso, sindacabile in sede giurisdizionale e può essere annullata.

