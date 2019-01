Hyundai, il suv con le gambe che unisce robotica e tecnologia

Una rivoluzione. Hyundai al Ces 2019 ha presentato Elevate, un concept con gambe robotizzate che consentono agli utenti di guidare, camminare o arrampicarsi sui terreni più insidiosi.

Una vera novità nel campo delle mobilità che lascia un po' perplessi ma che offre comunque alcuni spunti di riflessione interessanti. Infatti, un mezzo del genere ha un'elevata agilità e questo gli consente di raggiungere posti che un nomale veicolo da strada non riuscirebbe. Per esempio potrebbe essere impiegato in manovre si soccorso alpino. Ma non solo. Grazie alla modularità della “gambe”, può essere utile anche per il trasporto di persone con ridotte capacità motorie. Insomma, sul mercato di massa non ha un grande appeal ma può avere il suo perché per non restare solo un concept.

Elevate è talmente inedito che crea una nuova categoria di veicoli, gli UMV, Ultimate Mobility Vehicle. Questo prototipo combina il potere della robotica e della tecnologia Ev per portare le persone dove nessun altro veicolo è mai stato prima. Questa grazie principalmente alle ruote con gambe robotizzate che consentono una varietà di movimenti mai pensati prima d'ora.

Il concept si basa su una piattaforma EV modulare con la possibilità di cambiare corpi diversi per situazioni specifiche. L'architettura della gamba robotizzata ha cinque gradi di libertà e ingloba i motori di propulsione sul mozzo della ruota. Questo modello è in grado di muovere sia le andature da mammiferi che da rettili, permettendogli di muoversi in qualsiasi direzione. Anche le gambe si ripiegano in modalità drive stivata. Ciò consente ad Elevate di guidare a velocità autostradali come qualsiasi altro veicolo. Inoltre, la combinazione di movimento a ruote e gambe articolate offre un nuovo paradigma di mobilità, consentendo velocità di camminata più veloci, posture di guida dinamiche uniche e controllo torsionale alla fine di ogni tratta.

