Le Bmw vendute in Cina avranno l'assistente vocale di Alibaba

LAS VEGAS. Bmw diventerà la prima casa automobilistica a lanciare l'assistente vocale Tmall Genie di Alibaba sul mercato cinese, che sarà disponibile su alcuni modelli selezionati. L'annuncio è stato dato dalle due aziende al Consumer Electronics Show 2019 di Las Vegas, e prevede che l'assistente vocale intelligente di Alibaba sarà disponibile nei veicoli BMW in Cina entro la fine del 2019. Questa partnership segna un nuovo passo in avanti per quanto riguarda l'integrazione del servizio di controllo vocale intelligente basato su cloud ed apre anche a una vasta varietà di intrattenimento in-car ed eventuali opzioni di acquisto per i conducenti mentre sono in viaggio.

L'integrazione dell'ecosistema Alibaba in BMW Connected consente ai clienti che dispongono già di un dispositivo Tmall Genie compatibile a casa di utilizzare le funzioni tramite il veicolo in modo semplice e comodo, e potranno, ad esempio richiamare gli appuntamenti salvati nell'agenda mobile di BMW Connected. In pratica l'integrazione di Tmall Genie nella auto BMW consente ai possessori di un veicolo del marchio tedesco di accedere a funzioni in movimento che sono già abituati a utilizzare a casa e in viaggio.

Con Tmall Genie è possibile effettuare ad esempio ordini online, visualizzare i film in uscita al cinema, ascoltare la playlist preferita o controllare il meteo. Tutte le informazioni che Tmall Genie genera sono a portata di mano tramite l'uscita audio del sistema BMW Connected. Tali informazioni, volendo, possono anche essere visualizzate in forma di testo e immagine sul display integrato nell'auto.

Non è necessario uno smartphone per utilizzare l'assistente vocale intelligente in-car. Infatti, come noto, tutti i modelli BMW sono dotati di una scheda SIM incorporata, che consente accesso online permanente

