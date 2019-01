Leadership mondiale grazie a R&S e licenze

Tom Cruise sul set del sequel di Top Gun, film del 1986 che lo rese famoso. Per il pilota di jet che interpreta, Aviator oggi come allora

Mancano meno di due mesi al Mido: l’0cchialeria si avvicina al più importante appuntamento italiano dell’anno mostrando grande vitalità. La fiera si terrà a Milano dal 25 al 27 febbraio e nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi annunci, dopo quelli degli ultimi mesi, che riguardano piccole e grandi aziende, marchi noti o emergenti. Tutti a confermare la forza e la resilienza di un settore simbolo dell’eccellenza italiana, che esporta oltre il 90% ed è leader mondiale nelle fascia medio-alta e alta.

Le sorprese maggiori sono venute da Safilo, secondo gruppo dopo il colosso ormai italo-francese EssilorLuxottica. L’azienda, impegnata in un turn around guidato all’ad Angelo Trocchia, ha rinnovato in anticipo due licenze (Tommy Hilfiger e Havaianas), ne ha aggiunta una (Missoni) e, last but not least, ha completato con successo l’aumento di capitale da 150 milioni di euro e ha confermato l’impegno nella sostenibilità ambientale, con l’annuncio del passaggio a produzione interamente “nichel free” nello stabilimento di Longarone.

Quanto a Luxottica, dopo la fusione con Essilor è diventata leader globale non solo nelle montature ma anche nelle lenti: il quotidiano inglese Guardian l’ha definita l’azienda che «mette gli occhiali al mondo» e il portafoglio resta ricchissimo. Accanto a storici marchi propri,Ray-Ban e Persol, ci sono licenze di grande successo come Armani, Dolce&Gabbana e Prada tra gli italiani e Chanel, solo per citare una maison, tra gli stranieri. Un successo che Leonardo Del Vecchio, presidente di EssilorLuxottica, ha voluto festeggiare nella sede di Agordo il 21 dicembre: ai 5mila dipendenti che hanno partecipato all’appuntamento per gli auguri, è stata offerta una cena curata dallo chef Davide Oldani e un concerto di Robbie Williams.

Altrettanto attiva Marcolin, terza azienda italiana, che ha di recente rinnovato (fino al 2023) la licenza con Timberland e siglato un accordo con Victoria’s Secret per l’eyewear del brand americano di lingerie.

Kering Eyewear continua a crescere a due cifre: la società è stata costituita dall’omonimo gruppo del lusso francese per internalizzare le linee di occhiali del suo portafoglio, al quale appartengono, tra gli altri, Gucci e Bottega Veneta. La sede è ovviamente in Veneto e a guidarla è l’italiano Roberto Vedovotto, manager di provata esperienza dell’occhialeria.

Anno da incorniciare anche per De Rigo, che in luglio ha festeggiato 40 anni e per Natale ha raddoppiato il bonus ai dipendenti. Concludiamo con Marchon: la società americana con sede in Cadore e guidata dall’italiano Nicola Zotta ha annunciato l’accordo con Victoria Beckham (la prima collezione, interamente made in Italy, sarà nei negozi entro il 2019) e il lancio dell’eyewear da uomo a marchio Liu Jo, brand già in portafoglio per la parte donna, accanto a Marni, Longchamp e molti altri.

© Riproduzione riservata