Regime fiscale agevolato per il Terzo settore: il Governo “rimedia” alla tassazione Ires

«In attesa dell'entrata in vigore della riforma del Codice del Terzo settore, il Governo, nelle prossime settimane, metterà in piedi un regime fiscale agevolato transitorio per le attività del mondo del Terzo settore, calibrato sull'esigenza di non penalizzare enti che svolgono attività non profit». Così, in una nota relativa all'incontro di questa mattina tra l'Esecutivo e i rappresentanti del Terzo settore, Palazzo Chigi spiega lo strumento e i tempi della retromarcia del Governo sul raddoppio dell'Ires al non profit, introdotto tra le polemiche dalla manovra 2019.

In arrivo cabina di regia collegata al Registro unico

«Verrà inoltre costituita in tempi brevi - informa la nota della Presidenza del Consiglio - la cabina di regia per il Terzo Settore, in collegamento con il Registro Unico che, come assicurato nel corso dell'incontro, sarà anch'esso istituito al più presto». Al “tavolo” con il Governo era presente una delegazione del Forum del Terzo settore e i rappresentanti di Emergency, Caritas Italiana, Comunità di Sant'Egidio e Cottolengo. L’Esecutivo era invece rappresntato dal premier Giuseppe Conte e dal sottosegretario al Lavoro con delega al Terzo Settore Claudio Durigon.

