Due per mille, donazioni ai partiti in calo del 7,6% ma la Lega prende un milione in più

Il due per mille non decolla: i contribuenti Irpef restano lontani dai partiti politici.Anche le dichiarazioni dei redditi 2018 segnano un calo dello strumento per finanziare i partiti. Secondo i dati diramati al Mef, solo il 2,67% dei contribuenti ha deciso di destinare il 2 per mille dell’Irpef (redditi 2017) ad un movimento politico. Un dato da confrontare con il 3,01% dello scorso anno (redditi 2016). Alle forze politiche andranno quindi 14,1 milioni rispetto ai 15,3 dello scorso anno. Il Partito democratico è in vetta alla classifica con 7 milioni di entrate (erano 7,9 milioni lo scorso anno), seguito a distanza dalla Lega con 2 milioni (erano 1,9 lo scorso anno). Il Pd perde quindi 1 milione di euro, mentre la Lega registra un vero e proprio boom.

I contribuenti snobbano i partiti

I contribuenti italiani snobbano le formazioni politiche. E il quarto anno di finanziamento con il due per mille fa registrare un passo indietro rispetto all’anno precedente (nel quale invece si era registrato un lieve miglioramento nelle adesioni). Nel 2018, invece, lo strumento è tornato a perdere appeal. La percentuale di chi ha scelto di “optare” si è ridotta dello 0,34 per cento. E resta drammaticamente (per i partiti) sotto il 3 per cento.

ECCO TUTTE LE CIFRE 2018 DEL 2 PER MILLE AI PARTITI

I dati del ministero dell'Economia sul finanziamento alla politica elaborati in base alle dichiarazioni 2018 su redditi 2017

Partiti politici Scelte valide % scelte sul numero contribuenti % sul

totale scelte Totale 2‰

spettante Alternativa Popolare 2.524 0,01 0,23 38.292 Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista 26.996 0,07 2,48 349.516 Centro Democratico 11.418 0,03 1,05 129.706 Democrazia Solidale - Demo. S 1.106 0,00 0,10 11.116 Energie per l'Italia 7.943 0,02 0,73 85.443 Federazione dei Verdi 23.314 0,06 2,14 257.919 Fratelli d'Italia 54.920 0,13 5,04 720.437 Idea Identita' e Azione 1.019 0,00 0,09 14.990 Italia dei Valori 4.819 0,01 0,44 50.785 Lega Nord per l'Indipendenza della Padania 81.405 0,20 7,47 922.040 Lega per Salvini Premier 187.260 0,46 17,18 2.040.528 Movimento Associativo Italiani all'Estero 4.533 0,01 0,42 46.469 Movimento La Puglia in Piu' 6.161 0,02 0,57 60.254 Movimento politico Forza Italia 39.252 0,10 3,60 637.130 Partito Autonomista Trentino Tirolese 2.943 0,01 0,27 34.148 Partito della Rifondazione Comunista 53.903 0,13 4,95 547.426 Partito Democratico 487.748 1,19 44,76 7.002.826 Partito Socialista Italiano 12.881 0,03 1,18 140.134 Popolari per l'Italia 1.818 0,00 0,17 23.741 Possibile 13.309 0,03 1,22 169.709 Scelta Civica 11.253 0,03 1,03 127.869 Sinistra Italiana 27.325 0,07 2,51 316.960 Stella Alpina 2.442 0,01 0,22 26.979 Sudtiroler Volkspartei 14.796 0,04 1,36 287.329 Union Valdotaine 3.060 0,01 0,28 37.999 Unione di Centro 2.291 0,01 0,21 30.274 Unione per il Trentino 3.378 0,01 0,31 38.144 TOTALE 1.089.817 2,67 100,00 14.148.165 Per memoria:

Totale contribuenti (1) 40.872.080 (1) Dato provvisorio riferito all'anno di imposta 2016 Il totale puo' non corrispondere con la somma dei singoli importi a causa di arrotondamenti. Importi in euro. Fonte: Mef

Il Pd perde un milione

Saldamente in cima alla classifica resta sempre il Partito democratico. Che, tuttavia, perde in un anno ben un milione di euro scendendo dai circa 8 milioni dello scorso anno ai 7 di quest’anno. Forse anche una spia della disaffezione registrata già alle elezioni dello scorso marzo con il deludente risultato elettorale delle elezioni politiche (le dichiarazioni dei redditi sono state presentate poco dopo, a partire da aprile).

Boom della Lega

In questo contesto di generale ritirata dal 2 per mille la Lega resta stabile al secondo posto ma soprattutto incassa oltre un milione in più. Frutto, anche, dello sdoppiamento tra Lega nord per l’Indipendenza della Padania e Lega per Salvini premier. La prima incassa 922mila euro, mentre la seconda oltre 2 milioni. In tutto dunque il Carroccio ottiene quasi 3 milioni mentre l’anno precedente la Lega nord per l’indipendenza della Padania (unica formazione esistente) si era fermata a 1,9 milioni.

Gli altri partiti

Al terzo posto Fdi con 720.437 euro (789mila nel 2017) e, ancora sotto, Forza Italia con 637.130 euro (850mila nel 2017). Subito dopo Rifondazione comunista con 547.426 euro (era a quota 611mila l’anno precedente).

Chi ci guadagna è lo Stato

Resta il fatto che, dal flop del 2 per mille, a guadagnarci è lo Stato che incasserà 31,4 miliardi. Quest’anno erano infatti in palio fondi per 45,5 milioni, di cui solo 14,1 milioni sono stati “optati” e quindi distribuiti ai partiti. Insomma, dei finanziamenti destinati alla politica, il 70% torna alle casse dello Stato. E le casse esangui dei partiti - con bilanci spesso in rosso - continuano a languire.

